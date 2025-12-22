UFC zachwycone Polakami! Zdominowali ranking, reszta Europy daleko w tyle

Minione dwanaście miesięcy było bardzo dobre dla polskiego MMA, a najnowszy ranking opublikowany przez UFC Europe stanowi tego najlepszy dowód. Największa organizacja mieszanych sztuk walki na świecie postanowiła wyróżnić zawodników, którzy w 2025 roku zanotowali najbardziej spektakularne debiuty w oktagonie.

Co najważniejsze, to właśnie Polska wyrasta na prawdziwą "kuźnię talentów". Żaden inny europejski kraj nie może pochwalić się tak liczną reprezentacją w tym podsumowaniu.

W gronie najlepszych europejskich debiutantów znalazło się aż trzech Biało-Czerwonych - Iwo Baraniewski, Jakub Wikłacz oraz Cezary Oleksiejczuk.

Jako pierwszy z tego grona do oktagonu wszedł Jakub Wikłacz. Na początku października Polak zaliczył wymarzony debiut, choć zadanie miał niezwykle trudne. Po efektownym i trzymającym w napięciu boju, 29-latek pokonał faworyzowanego Amerykanina, Patchy'ego Mixa. O zwycięstwie zadecydowała niejednogłośna decyzja sędziów.

Początek grudnia z kolei należał do Iwo Baraniewskiego. Podczas gali UFC 323 w Las Vegas warszawianin nie dał żadnych szans Ibo Aslanowi i wygrał z nim przez techniczny nokaut już w pierwszej rundzie. Był to debiut idealny - Baraniewski nie tylko pokonał rywala, ale również zachował status niepokonanego w zawodowej karierze.

Rok z przytupem zamknął Cezary Oleksiejczuk. Wystąpił on na ostatnim tegorocznym wydarzeniu spod szyldu amerykańskiej federacji - UFC Vegas 112. 25-latek w swoim debiucie pewnie wypunktował Cesara Almeidę. Sędziowie byli w tym przypadku jednomyślni.