Kibicom klubu z PlusLigi spadł kamień z serca. Kluczowy zawodnik przedłużył kontrakt

Johannes Tille przedłużył kontrakt z Indykpolem AZS Olsztyn. Niemiecki rozgrywający podpisał długoterminową umowę, o czym poinformował klub w oficjalnym komunikacie.

Grupa siatkarzy w białych koszulkach świętuje na boisku, jeden z nich ma na plecach napis "TILLE" i numer "6".
fot. PAP
Johannes Tille przedłużył kontrakt z Indykpol AZS Olsztyn do 2028 roku

Tille to rozgrywający, który swoimi występami zaskarbił sobie sympatię olsztyńskiej publiczności. Od 2025 roku jest siatkarzem Indykpolu, który prowadzi do sukcesów na parkiecie.

 

Dobre występy zaowocowały przedłużeniem kontraktu z polskim zespołem. Niemiec parafował nową umowę do 2028 roku, co potwierdził klub w oficjalnym komunikacie:

 

"Dla wszystkich kibiców Indykpolu AZS Olsztyn mamy kolejny, doskonały prezent z okazji Świąt Bożego Narodzenia - Johannes Tille zostaje razem z nami do 2028 roku!" - przekazano w mediach społecznościowych.

 

Sam siatkarz również nie krył radości z tego faktu:

 

- Czuję się tutaj niesamowicie, bowiem bardzo lubię Olsztyn. Grałem już w wielu halach w Polsce, ale dla mnie ta arena jest najlepsza. Kibice tworzą wyjątkową atmosferę - niemal na każdym meczu mamy komplet publiczności, a zielone szaliki i koszulki na trybunach robią ogromne wrażenie. Kiedy tu przyjeżdżasz, widzisz, że wszyscy są podekscytowani meczem i żyją tym wydarzeniem - powiedział.

 

- Decyzja o przedłużeniu kontraktu zapadła bardzo szybko. Wiedziałem, że chcę tu zostać, a klub był zadowolony z naszej współpracy. Dogadaliśmy się w dwa dni - dodał 28-latek.

 

Tille przed przenosinami do PlusLigi przez trzy sezony był zawodnikiem Berlin Recycling Volleys. Z berlińską drużyną trzykrotnie sięgał po mistrzostwo kraju, Puchar Niemiec oraz Superpuchar Niemiec. Dwukrotnie został wybrany najlepszym zawodnikiem finału Pucharu Niemiec, a wraz z zespołem rywalizował również w Lidze Mistrzów, dwukrotnie docierając do ćwierćfinału tych rozgrywek. Niemiec jest także jednym z czołowych rozgrywających swojej reprezentacji.

 

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zajmują obecnie szóste miejsce w tabeli PlusLigi. Następne spotkanie rozegrają 23 grudnia na wyjeździe przeciwko InPost ChKS Chełm.

JZ, Polsat Sport
