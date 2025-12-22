Właściciel Rakowa zrobił show na konferencji! Porównał Papszuna do... partnerki

Konferencja prasowa, która odbyła się w poniedziałkowe wczesne popołudnie, trwała godzinę. W jej trakcie na szereg pytań dziennikarzy odpowiadali Tomczyk i Świerczewski. Ten pierwszy zastąpi Marka Papszuna w roli szkoleniowca Rakowa, po tym jak 51-latek postanowił zasilić szeregi Legii Warszawa.

Dla klubu z Limanowskiego był to początkowo szok, ale szybko zaczęto działać w kwestii wynegocjowania odpowiedniej rekompensaty od Legii oraz równolegle dogadywać kwestie związane ze znalezieniem następcy. Wybór padł na Tomczyka, rodowitego częstochowianina, który do niedawna pracował w Polonii Bytom.

37-latek dostał pytanie o to, czy spodziewał się, że dostanie propozycję pracy w Rakowie w momencie, gdy Papszun postanowił przenieść się do Legii. Tomczyk skierował prośbę o wypowiedź do Świerczewskiego, który zaskoczył nietypową analogią.

- Użyję analogii, która wzbudzi zainteresowanie. Jeśli twoja partnerka mówi ci, że nie podoba jej się twój dom, że chciałaby odejść do innego partnera, który jest jej młodzieńczą miłością z większego miasta i przychodzi do ciebie z taką informacją. I ty wiesz, że gdzieś obok jest jakaś fajna dziewczyna z sąsiedztwa, która w pierwszym kontakcie wydaje się być bardzo atrakcyjna i wiesz, że się w tobie podkochuje, to ten kontakt był tutaj wykonany i na tę kawę umówiliśmy się, a potem zaczęliśmy randkować. W ten sposób odpowiem na to pytanie (śmiech) - rzekł właściciel Rakowa.

Warto podkreślić, że na początku konferencji prasowej Świerczewski podziękował Papszunowi za dwa okresy pracy w Rakowie, podczas których doświadczony trener wywalczył dwa awanse, dwa Puchary i Superpuchary Polski, trzy wicemistrzostwa oraz mistrzostwo Polski. W tym sezonie po rundzie jesiennej zajął z "Medalikami" czwarte miejsce w PKO BP Ekstraklasie z punktem straty do lidera oraz dotarł do 1/8 finału Ligi Konferencji i ćwierćfinału Pucharu Polski. Jego bilans to 355 meczów, 205 zwycięstw, 77 remisów i 73 porażki.

