Włosi ocenili Zalewskiego. Bardzo ważna zmiana polskiego skrzydłowego

Atalanta Bergamo wygrała drugi mecz z rzędu we włoskiej Serie A. Drużyna prowadzona przez Raffaele'a Palladino pokonała Genoę po golu w doliczonym czasie gry. W 94. minucie z rzutu rożnego bramkę na wagę zwycięstwa strzelił Isak Hien. Asystą popisał się Nicola Zalewski, który w Atalancie pełni rolę zmiennika.

Włoskie media doceniły występ Polaka. Polski skrzydłowy, zdaniem dziennikarzy, dał bardzo dobrą zmianę.

ZOBACZ TAKŻE: Ziółkowski dostał szansę gry w hicie Serie A. Tak podsumował go trener

"Dał zastrzyk adrenaliny, której potrzebowali w końcówce. Najpierw Sommariva po jego strzale wybił piłkę na rzut rożny, a potem po jego wrzutce z narożnika padła bramka Hiena" - napisała "La Gazette dello Sport", przyznając notę 6,5 w dziesięciostopniowej skali.

"Wchodzi na boisko i odgrywa ważną rolę, zaliczając decydującą asystę" - to z kolei ocena "TuttoMercatoWeb".

Mianem ważnego określił występ Zalewskiego portal "goal.com", oceniając go na 6,5.

"Część meczu spędził w środku pola, nie potrafiąc przyspieszać, ale nie popełniając też żadnych konkretnych błędów. Posłał piłkę z rzutu rożnego na głowę Hiena, który strzelił decydującego gola" - przyznał włoski oddział Eurosportu.

"Wszedł, próbował i w końcu udało mu się asystować. Nie jest graczem, który rozstrzyga mecz, ale jest bardzo, bardzo sumienny" – pisze serwis bergamoesport.it.

Atalanta Bergamo dzięki zwycięstwu zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli włoskiej Serie A. Następny mecz rozegra 28 grudnia. Przeciwnikiem będzie były klub Nicoli Zalewskiego Inter Mediolan.

JZ, Polsat Sport