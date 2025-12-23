Damian Wojtaszek w nietypowej roli! Słynny libero zdobył 10 punktów w meczu PlusLigi (WIDEO)

Siatkarze PGE Projektu Warszawa przegrali w wyjazdowym starciu z Bogdanką LUK Lublin 0:3. Swą ambitną postawą z pewnością skradli serca wielu kibiców, a jednym z bohaterów tej konfrontacji był Damian Wojtaszek.

Libero zagrał na pozycji przyjmującego i wywalczył w tym spotkaniu aż dziesięć punktów (8 w ataku + 2 bloki). Jak sam przyznał po meczu, do pełni szczęścia zabrakło tylko punktu z pola serwisowego.

– Nie chodziło o punkty. Chcieliśmy zagrać ten mecz, mimo trudności... Siedmiu nas było i nie było wyjścia - musiałem zagrać na przyjęciu. Walczyliśmy tylko o to, żeby przetrwać i żeby nikt nie doznał kontuzji. Mam nadzieję, że mecz się podobał. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić w tym momencie – powiedział Wojtaszek.

– Marzyłem od dwudziestu sezonów, żeby zagrać na przyjęciu i zdarzyło się to przed samymi świętami. jest mi niezmiernie miło, jestem szczęśliwy, wzruszony, bo wcześniej grałem na pozycji przyjmującego – dodał siatkarz Projektu w pomeczowej rozmowie z Grzegorzem Wojnarowskim.

Damian Wojtaszek w meczu z Bogdanką LUK Lublin. Najlepsze akcje, punkty - ataki, bloki w materiale wideo: