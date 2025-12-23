Dramat piłkarskiej gwiazdy! Złamał nogę, przed nim długa przerwa

Isak był latem bohaterem najdroższego w historii transferu w Anglii. Napastnik reprezentacji Szwecji przeszedł z Newcastle United do Liverpoolu za 125 milionów funtów. W nowym klubie długo nie był tak skuteczny jak w poprzednim, gdy odegrał kluczową rolę w awansie „Srok” do Ligi Mistrzów, ale ostatnio spisywał się coraz lepiej.

ZOBACZ TAKŻE: Miał być mecz, a tu takie wieści. Ten pomysł budził kontrowersje

W sobotnim spotkaniu Premier League z Tottenhamem (2:1) strzelił gola w 56. minucie, lecz przy okazji bardzo ucierpiał - jego stopa utknęła między nogami Micky'ego van de Vena, gdy obrońca rywali rzucił się, aby zablokować jego strzał. Szwed nie wrócił już na boisko.

Jak się okazało, Isak doznał poważnej kontuzji stawu skokowego i złamania kości strzałkowej.

W poniedziałkowy wieczór Liverpool poinformował, że 26-letni piłkarz przeszedł pomyślnie operację. Jak dodano, na razie nie jest znany termin powrotu do gry.

Tak skomplikowana kontuzja oznacza prawdopodobnie bardzo długą przerwą. Wiele wskazuje na to, że Isak nie pomoże reprezentacji Szwecji 26 marca w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata z Ukrainą w Walencji. Zwycięzca tego meczu zagra pięć dni później w finale ścieżki barażowej z lepszym z pary Polska - Albania.

BS, PAP