Dwie kolejne drużyny w ćwierćfinale Pucharu Polski siatkarek

Cztery pierwsze mecze 1/8 finału Tauron Pucharu Polski siatkarek rozegrano 17 grudnia. We wtorek poznaliśmy dwie kolejne drużyny, które wywalczyły awans do ćwierćfinałów.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pewnie pokonał Moya Radomkę Radom 3:0. Najwięcej punktów dla zwycięskiej drużyny wywalczyła Kertu Laak - 13. Siatkarki UNI Opole wywiązały się z roli faworytek i pokonały #VolleyWrocław 3:1, mimo przegranej premierowej partii. Najwięcej punktów dla opolanek wywalczyła Hanna Hellvig - 21. Siatkarki UNI odniosły zwycięstwo w cieniu groźnie wyglądającej kontuzji, której doznała w pierwszym secie podstawowa rozgrywająca tej drużyny Margaret Speaks.

Zwycięskie drużyny zagrają w ćwierćfinałach, które mają zostać rozegrane w styczniu. Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn odbędzie się w dniach 7–8 lutego w Elblągu. Poprzednią edycję wygrał DevelopRes Rzeszów, pokonując w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:0.

Wyniki meczów 1/8 finału Pucharu Polski siatkarek:

2025-12-17: Gedania Politechnika Gdańsk – DevelopRes Rzeszów 0:3 (16:25, 7:25, 13:25)

2025-12-17: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Sokół & Hagric Mogilno 2:3 (25:21, 25:16, 24:26, 20:25, 13:15)

2025-12-17: KSG Warszawa – ITA TOOLS Stal Mielec 3:0 (25:17, 26:24, 25:22)

2025-12-17: NETLAND MKS Kalisz – Eco Harpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (26:24, 25:18, 25:14)



2025-12-23: BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – MOYA Radomka Radom 3:0 (25:19, 25:21, 25:21)

2025-12-23: UNI Opole – #VolleyWrocław 3:1 (20:25, 27:25, 25:20, 25:18)



2026-01-03: ŁKS Commercecon Łódź – PGE Budowlani Łódź

2026-01-14: SMS PZPS Szczyrk – Lotto Chemik Police.