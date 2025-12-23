Fatalna kontuzja podstawowej rozgrywającej! Klub z czołówki Tauron Ligi poważnie osłabiony

Zawodniczka z USA w pierwszym secie wtorkowego spotkania tak nieszczęśliwie upadła na parkiet, że według wstępnych informacji doznała złamania kości w prawej kostce. Na plac gry musieli wejść ratownicy medyczni. Siatkarka odczuwała tak silny ból, że aż krzyczała. Po chwili została na noszach wywieziona z hali. Kibice skandowali wówczas "Maggie, Maggie".

Przerwa w meczu trwała ponad 10 minut zaś po jego wznowieniu w zespole opolskim zamiast Speaks musiała zagrać 19-letnia Wirginia Mulka.

Opolanki przegrały pierwszą odsłonę (20:25), ale wygrały trzy następne sety (27:25, 25:20, 25:18).

Opolskie "Wilczyce" rewelacyjnie spisują się w rozgrywkach ekstraklasy siatkarek. W tabeli zajmują drugie miejsce, a w 11 ligowych meczach wywalczyły 27 punktów. Wygrały dziewięć ekstraklasowych spotkań z rzędu (oraz pojedynek Pucharu Polski). Do tej pory przegrały tylko dwa pierwsze pojedynki w tym sezonie, z ŁKS Commercecon Łódź, DevelopResem Rzeszów.

W ćwierćfinale PP UNI Opole zagra na początku stycznia z zespołem BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

RM, PAP