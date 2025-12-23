Fatalna kontuzja podstawowej rozgrywającej! Klub z czołówki Tauron Ligi poważnie osłabiony

Siatkówka

W meczu 1/8 finału Pucharu Polski siatkarek UNI Opole - #VolleyWrocław (3:1) bolesnej i najprawdopodobniej poważnej kontuzji doznała podstawowa rozgrywająca zespołu ze gospodarzy Margaret Speaks.

Dwie siatkarki na boisku, jedna z nich wystawia piłkę do ataku.
fot. PAP/Darek Delmanowicz
Maggie Speaks z Uni Opole doznała poważnej kontuzji w meczu Pucharu Polski.

Zawodniczka z USA w pierwszym secie wtorkowego spotkania tak nieszczęśliwie upadła na parkiet, że według wstępnych informacji doznała złamania kości w prawej kostce. Na plac gry musieli wejść ratownicy medyczni. Siatkarka odczuwała tak silny ból, że aż krzyczała. Po chwili została na noszach wywieziona z hali. Kibice skandowali wówczas "Maggie, Maggie".

 

Przerwa w meczu trwała ponad 10 minut zaś po jego wznowieniu w zespole opolskim zamiast Speaks musiała zagrać 19-letnia Wirginia Mulka.

 

Opolanki przegrały pierwszą odsłonę (20:25), ale wygrały trzy następne sety (27:25, 25:20, 25:18).

 

Opolskie "Wilczyce" rewelacyjnie spisują się w rozgrywkach ekstraklasy siatkarek. W tabeli zajmują drugie miejsce, a w 11 ligowych meczach wywalczyły 27 punktów. Wygrały dziewięć ekstraklasowych spotkań z rzędu (oraz pojedynek Pucharu Polski). Do tej pory przegrały tylko dwa pierwsze pojedynki w tym sezonie, z ŁKS Commercecon Łódź, DevelopResem Rzeszów.

 

W ćwierćfinale PP UNI Opole zagra na początku stycznia z zespołem BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

RM, PAP
