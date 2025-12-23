Głośne rozstanie w świecie tenisa! W tle instagramowe "śledztwo"

Daniela Hantuchova była jedną z przeciwniczek Agnieszki Radwańskiej. Obie rywalizowały w tych samych latach. Słowaczka była niegdyś piątą rakietą świata, zdobyła siedem tytułów głównego cyklu, a w Wielkim Szlemie najdalej dotarła do półfinału - podczas Australian Open 2008 - gdzie rundę wcześniej pokonała właśnie Radwańską.

W ostatnim czasie Hantuchova związała się z innym byłym zawodnikiem - 18 lat starszym Guyem Forgetem. Francuz był czwartym tenisistą rankingu, zwyciężył 11 turniejów w tourze czy grał w ćwierćfinale Australian Open i Wimbledonu.

Para wydawała się być w szczęśliwej relacji. Oboje schlebiali sobie w wypowiedziach medialnych czy chwalili się wspólnym życiem w mediach społecznościowych. Hantuchova przeprowadziła się nawet dla Forgeta do Francji.

Teraz wszystko wskazuje na to, że po związku zostały już tylko wspomnienia. Zarówno Słowaczka, jak i Francuz usunęli z Instagrama treści, na których są razem. Oboje również przestali się obserwować. W dzisiejszych czasach mówi to wiele.