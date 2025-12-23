Koszmarna kontuzja gwiazdy. Może nie zagrać z Polską

Japoński piłkarz AS Monaco Takumi Minamino doznał zerwania więzadła w kolanie - poinformował klub. Oznacza to kilkumiesięczną przerwę w grze i stawia pod znakiem zapytania jego występ w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Japonia będzie rywalem Polski, jeśli biało-czerwoni przebrną przez baraże.

30-letni pomocnik doznał urazu w niedzielnym meczu Pucharu Francji z Auxerre (2:1). Oficjalnie nie oszacowano, jak długo będzie pauzował, ale przy tego typu urazach przerwa trwa przynajmniej kilka miesięcy. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku planowany jest na 11 czerwca - 19 lipca.

Japonia wystąpi w grupie F, w której jej rywalami będą Holandia, Tunezja oraz zwycięzca europejskich baraży z udziałem Polski, Albanii, Ukrainy i Szwecji.

Minamino jest 73-krotnym reprezentantem Japonii. Dla drużyny narodowej strzelił 26 bramek.

PAP