Koszmarna kontuzja gwiazdy. Może nie zagrać z Polską

Piłka nożna

Takumi Minamino doznał poważnej kontuzji kolana w meczu pucharowym z Auxerre. Japońskiego pomocnika czeka długa przerwa, co stawia pod znakiem zapytania występ na mistrzostwach świata i potencjalne starcie z Polską. O szczegółach poinformował jego klub AS Monaco.

Dwóch piłkarzy walczących o piłkę na boisku.
fot. PAP
Takumi Minamino (z lewej) doznał kontuzji kolana, co stawia pod znakiem zapytania jego występ na mundialu

Japoński piłkarz AS Monaco Takumi Minamino doznał zerwania więzadła w kolanie - poinformował klub. Oznacza to kilkumiesięczną przerwę w grze i stawia pod znakiem zapytania jego występ w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Japonia będzie rywalem Polski, jeśli biało-czerwoni przebrną przez baraże.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legenda przeszła operację! Może nie pojechać na MŚ

 

30-letni pomocnik doznał urazu w niedzielnym meczu Pucharu Francji z Auxerre (2:1). Oficjalnie nie oszacowano, jak długo będzie pauzował, ale przy tego typu urazach przerwa trwa przynajmniej kilka miesięcy. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku planowany jest na 11 czerwca - 19 lipca.

 

Japonia wystąpi w grupie F, w której jej rywalami będą Holandia, Tunezja oraz zwycięzca europejskich baraży z udziałem Polski, Albanii, Ukrainy i Szwecji.

 

Minamino jest 73-krotnym reprezentantem Japonii. Dla drużyny narodowej strzelił 26 bramek.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNATAKUMI MINAMINO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 