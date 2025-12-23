Nie tylko Pietuszewski. Kolejna gwiazda bliska odejścia z Jagiellonii!

Kilka dni temu w portugalskich mediach pojawiła się informacja, według której FC Porto jest bliskie sprowadzenia Pietuszewskiego. Jak ustalił Damian Domitrz z Polsatu Sport, portugalski gigant faktycznie jest zainteresowany młodzieżowym reprezentantem Polski, ale sprawa nie jest przesądzona. W grze o pozyskanie skrzydłowego pozostają inne kluby, które od dawna z uwagą obserwują rozwój nastolatka. Jagiellonia planuje zarobić na 17-latku około 10 milionów euro + bonusy.

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Raków ogłosił nazwisko nowego trenera! To on zastąpi Papszuna

Na tym jednak nie koniec, jeśli chodzi o potencjalne odejścia z Białegostoku. Coraz więcej wskazuje na to, że już zimą klub opuści Pululu. Z końcem sezonu 2025/2026 wygasa kontrakt napastnika, więc jeśli Jagiellonia chce na nim zarobić, musi sprzedać go w najbliższym okienku transferowym. Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Pululu są między innymi Widzew Łódź i cypryjski Pafos FC.

Jagiellonia pogodziła się z faktem, że Pululu nie przedłuży kontraktu i odejdzie z klubu - zimą lub latem. Klub z Białegostoku intensywnie szuka następcy lewonożnego napastnika, podobnie zresztą jak kogoś, kto zastąpi Pietuszewskiego - w planach Jagiellonii jest pozyskanie co najmniej dwóch skrzydłowych.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Oprócz Pietuszewskiego i Pululu, z Białymstokiem mają pożegnać się także AZ Jackson i Youssuf Sylla, którzy zimą mają poszukać regularnej gry na wypożyczeniach do innych polskich klubów. Wśród zainteresowanych zespołów są między innymi Arka Gdynia czy Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

26-letni Pululu gra w Jagiellonii od 2023 roku. Jak do tej pory rozegrał w barwach polskiej ekipy 116 meczów, strzelając 48 goli i notując 11 asyst.

Polsat Sport