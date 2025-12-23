Nie tylko Pietuszewski. Kolejna gwiazda bliska odejścia z Jagiellonii!
Coraz więcej wskazuje na to, że zimą z Jagiellonią Białystok pożegnają się dwie ofensywne gwiazdy tego klubu. Mowa tutaj o Oskarze Pietuszewskim i Afimico Pululu.
- FC Porto jest zainteresowane pozyskaniem Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii
- Inne kluby również obserwują rozwój nastolatka, który może zostać sprzedany za około 10 milionów euro plus bonusy
- Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zimą klub opuści także Afimico Pululu
- Wśród zainteresowanych pozyskaniem Pululu są Widzew Łódź i cypryjski Pafos
- AZ Jackson i Youssuf Sylla mają poszukać regularnej gry na wypożyczeniach do innych polskich klubów
- Wśród zainteresowanych wypożyczeniem są Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica
Kilka dni temu w portugalskich mediach pojawiła się informacja, według której FC Porto jest bliskie sprowadzenia Pietuszewskiego. Jak ustalił Damian Domitrz z Polsatu Sport, portugalski gigant faktycznie jest zainteresowany młodzieżowym reprezentantem Polski, ale sprawa nie jest przesądzona. W grze o pozyskanie skrzydłowego pozostają inne kluby, które od dawna z uwagą obserwują rozwój nastolatka. Jagiellonia planuje zarobić na 17-latku około 10 milionów euro + bonusy.
Na tym jednak nie koniec, jeśli chodzi o potencjalne odejścia z Białegostoku. Coraz więcej wskazuje na to, że już zimą klub opuści Pululu. Z końcem sezonu 2025/2026 wygasa kontrakt napastnika, więc jeśli Jagiellonia chce na nim zarobić, musi sprzedać go w najbliższym okienku transferowym. Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Pululu są między innymi Widzew Łódź i cypryjski Pafos FC.
Jagiellonia pogodziła się z faktem, że Pululu nie przedłuży kontraktu i odejdzie z klubu - zimą lub latem. Klub z Białegostoku intensywnie szuka następcy lewonożnego napastnika, podobnie zresztą jak kogoś, kto zastąpi Pietuszewskiego - w planach Jagiellonii jest pozyskanie co najmniej dwóch skrzydłowych.
Oprócz Pietuszewskiego i Pululu, z Białymstokiem mają pożegnać się także AZ Jackson i Youssuf Sylla, którzy zimą mają poszukać regularnej gry na wypożyczeniach do innych polskich klubów. Wśród zainteresowanych zespołów są między innymi Arka Gdynia czy Bruk-Bet Termalica Nieciecza.
26-letni Pululu gra w Jagiellonii od 2023 roku. Jak do tej pory rozegrał w barwach polskiej ekipy 116 meczów, strzelając 48 goli i notując 11 asyst.