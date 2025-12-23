Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarzy. Hity w walce o turniej finałowy

W ćwierćfinałach zagra sześć drużyn z PlusLigi oraz dwaj przedstawiciele niższych lig - pierwszoligowe Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała. Te ekipy, które będą gospodarzami meczów ćwierćfinałowych, zagrają odpowiednio z Bogdanką LUK Lublin oraz Indykpolem AZS Olsztyn.

PGE Projekt Warszawa zmierzy się u siebie z drużyną z Bełchatowa. Wracający z Klubowych Mistrzostw Świata Jurajscy Rycerze podejmą Asseco Resovię. Te dwa spotkania zapowiadają się na najciekawsze na tym etapie rozgrywek.

Jeśli awans do kolejnego etapu wywalczą PGE Projekt i Aluron CMC Warta, to zmierzą się ze sobą w półfinale trzeci rok z rzędu. Turniej finałowy z udziałem czterech drużyn, odbędzie się w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków.

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarzy 2026:

Stal Nysa – Bogdanka LUK Lublin

BBTS Bielsko-Biała – BBTS Bielsko-Biała

Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia

PGE Projekt Warszawa – PGE GiEK Skra Bełchatów.

Polsat Sport, PAP