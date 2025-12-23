Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarzy. Hity w walce o turniej finałowy
Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe Tauron Pucharu Polski siatkarzy. Już na tym etapie rozgrywek nie zabraknie hitowych starć. Najciekawiej zapowiadają się mecze Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia czy PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów.
W ćwierćfinałach zagra sześć drużyn z PlusLigi oraz dwaj przedstawiciele niższych lig - pierwszoligowe Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała. Te ekipy, które będą gospodarzami meczów ćwierćfinałowych, zagrają odpowiednio z Bogdanką LUK Lublin oraz Indykpolem AZS Olsztyn.
PGE Projekt Warszawa zmierzy się u siebie z drużyną z Bełchatowa. Wracający z Klubowych Mistrzostw Świata Jurajscy Rycerze podejmą Asseco Resovię. Te dwa spotkania zapowiadają się na najciekawsze na tym etapie rozgrywek.
Jeśli awans do kolejnego etapu wywalczą PGE Projekt i Aluron CMC Warta, to zmierzą się ze sobą w półfinale trzeci rok z rzędu. Turniej finałowy z udziałem czterech drużyn, odbędzie się w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków.
Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarzy 2026:
Stal Nysa – Bogdanka LUK Lublin
BBTS Bielsko-Biała – BBTS Bielsko-Biała
Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia
PGE Projekt Warszawa – PGE GiEK Skra Bełchatów.