Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarzy. Hity w walce o turniej finałowy

Robert MurawskiSiatkówka

Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe Tauron Pucharu Polski siatkarzy. Już na tym etapie rozgrywek nie zabraknie hitowych starć. Najciekawiej zapowiadają się mecze Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia czy PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów.

Trener siatkówki w żółtej kurtce z tabletem w ręku obserwuje grę.
fot. PAP/Wojtek Jargiło
Bogdanka LUK Lublin wygrała pierwszą rundę fazy zasadniczej PlusLigi i w ćwierćfinale Pucharu Polski zmierzy się z przedstawicielem PLS 1. Ligi - Stalą Nysa.

W ćwierćfinałach zagra sześć drużyn z PlusLigi oraz dwaj przedstawiciele niższych lig - pierwszoligowe Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała. Te ekipy, które będą gospodarzami meczów ćwierćfinałowych, zagrają odpowiednio z Bogdanką LUK Lublin oraz Indykpolem AZS Olsztyn.

 

PGE Projekt Warszawa zmierzy się u siebie z drużyną z Bełchatowa. Wracający z Klubowych Mistrzostw Świata Jurajscy Rycerze podejmą Asseco Resovię. Te dwa spotkania zapowiadają się na najciekawsze na tym etapie rozgrywek.

 

Jeśli awans do kolejnego etapu wywalczą PGE Projekt i Aluron CMC Warta, to zmierzą się ze sobą w półfinale trzeci rok z rzędu. Turniej finałowy z udziałem czterech drużyn, odbędzie się w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków.

 

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarzy 2026:

 

Stal Nysa – Bogdanka LUK Lublin
BBTS Bielsko-Biała – BBTS Bielsko-Biała
Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia
PGE Projekt Warszawa – PGE GiEK Skra Bełchatów.

Polsat Sport, PAP
