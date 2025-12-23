Piękny prezent dla kibiców Skry! Siatkarska legenda w przyszłym sezonie zagra w Bełchatowie

Grzegorz Łomacz (rocznik 1987) trafił do Skry w 2017 roku z Cuprum Lubin, w którym grał przez trzy sezony (2014–17). Wcześniej bronił też barw m.in. AZS Politechniki Warszawskiej (2005–07), Jastrzębskiego Węgla (2007–11) i Trefla Gdańsk (2011–14). Przez dwadzieścia sezonów w PlusLidze rozegrał już łącznie 541 meczów.

Słynny rozgrywający z bełchatowskim zespołem wywalczył mistrzostwo Polski (2018) i dwa Superpuchary. Mistrz świata oraz wicemistrz olimpijski z Paryża od pięciu lat pełni również rolę kapitana drużyny.

Jak poinformował klub, w kolejnych rozgrywkach 2025/2026 Grzegorz Łomacz nadal będzie nosił koszulkę PGE GiEK Skry Bełchatów. Będzie to jego już dziesiąty sezon w tym klubie.

– Przedłużenie kontraktu z Grzegorzem było dla nas priorytetem. To zawodnik, który od lat stanowi fundament zespołu – nie tylko sportowo, ale również mentalnie i organizacyjnie. Jego doświadczenie, spokój w kluczowych momentach oraz rola lidera są bezcenne. Cieszymy się, że nadal będzie częścią PGE GiEK Skry Bełchatów i że wspólnie możemy budować drużynę na kolejny sezon – powiedział prezes Michał Bąkiewicz.

Polsat Sport, skra.pl