Pilny komunikat klubu PlusLigi! "Jedną z możliwości byłoby oddanie meczu walkowerem"

"Z przyczyn zdrowotnych w meczu z Bogdanką LUK Lublin nie wystąpi siedmiu zawodników PGE Projektu Warszawa. Pozostałych siedmiu - zgodnie z aktualnym stanem - jest do dyspozycji sztabu szkoleniowego w tym spotkaniu" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Do dyspozycji trenera Tommiego Tiilikainena we wtorkowym meczu z Bogdanką LUK Lublin będą: rozgrywający Jan Firlej i Michał Kozłowski, przyjmujący Kevin Tillie i Brandon Koppers oraz dwóch nominalnych libero - Damian Wojtaszek i Maciej Olenderek. Dodatkowo po niedawno przebytej infekcji do składu wraca nieobecny w ostatnim ligowym spotkaniu środkowy drużyny - Jurij Semeniuk" - dodano.

Szkoleniowiec nie będzie mógł więc skorzystać między innymi z duetu atakujących.

Jak poinformowano, mecz odbędzie się zgodnie z planem "ze względu na intensywność kalendarza". "Jedną z możliwości byłoby oddanie meczu walkowerem, ale byłoby to niezgodne z wartościami naszej drużyny" - zaznaczono.

Transmisja spotkania Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15. Zapraszamy także na studio przedmeczowe już od 20:00 oraz na analizę pomeczową tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport