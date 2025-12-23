PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Po średnim początku sezonu w wykonaniu mistrzów Polski nie ma już śladu. Bogdanka wygrała siedem meczów z rzędu i w ligowej tabeli jest już na drugim miejscu, tuż za swoim najbliższym rywalem - Projektem Warszawa. W Lidze Mistrzów Wilfredo Leon i spółka również dali radę i zwyciężyli na inaugurację z tureckim Halkbankiem. Drużyna z Lublina poinformowała ostatnio również o przedłużeniu umowy z jednym z czołowych zawodników - środkowym Daenanem Gyimahem.





Gracze ze stołecznej drużyny wyglądają w tym sezonie świetnie i przewodzą stawce. Projekt z dwunastu rozegranych spotkań przegrał tylko dwa. Na podopiecznych Tommiego Tiilikainena sposób znaleźli siatkarze Asseco Resovii Rzeszów i Barkomu Każany-Lwów. Trzecia najlepsza drużyna poprzedniej kampanii PlusLigi, podobnie jak broniąca tytułu Bogdanka, pewnie wygrała w pierwszej serii gier w ramach Ligi Mistrzów z belgijskim Haasrode Leuven.

Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

ST, Polsat Sport