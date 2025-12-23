Rewelacja rozgrywek walczy z beniaminkiem! Mecz PlusLigi na żywo

InPost ChKS Chełm - Indykpol AZS Olsztyn to potyczka 12. kolejki PlusLigi. Na ten moment oba zespoły mają na swoim koncie po 12 rozegranych spotkań.

W tabeli lepiej wygląda sytuacja przyjezdnych, którzy - obok PGE GiEK Skry Bełchatów - są jedną z największych rewelacji zmagań. "Akademicy" plasują się na szóstej lokacie z dorobkiem 25 punktów, a do lidera - PGE Projektu Warszawa - tracą zaledwie trzy.

Gospodarze wtorkowego meczu sklasyfikowani są obecnie na 12. pozycji z dziewięcioma "oczkami". Znajdują się jeden punkt nad strefą spadkową, w której miejsce zajmuje Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Olsztyn, po listopadowej serii aż pięciu zwycięstw z rzędu, w ostatnim czasie notuje wyniki w kratkę. Przeplata porażki z triumfami, natomiast poprzednio okazał się lepszy 3:1 we własnej hali od Asseco Resovii Rzeszów.

Chełm z kolei w minionym starciu wyszedł ze strefy spadkowej. ChKS okazał się bowiem lepszy w czterech partiach od ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle.

Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.