Rywalka Świątek odpuszcza granie! Polka miała z nią konflikt

O Danielle Collins w ostatnim czasie jest głośniej ze względu na sprawy pozasportowe. Niedawno poinformowała bowiem, że szuka partnera, założyła nawet konto na portalu randkowym. "Jeśli zamierzasz kłamać na temat swojego wzrostu, zostaw mnie w spokoju. To nie jest strefa dla niskich króli" - napisała w swoim profilu.

Teraz Amerykanka wydała kolejny komunikat. Mowa o jej planach na zbliżający się sezon. 32-latka opuści pierwszą część kampanii.

"Przez ostatnie kilka miesięcy zrobiłam sobie przerwę, żeby wrócić do zdrowia po kontuzji pleców, której doznałam pod koniec sezonu. Przechodziłam też proces mrożenia komórek jajowych. To było szczerze jedno z najfajniejszych doświadczeń, jakie kiedykolwiek przeżyłam! Jednocześnie jednak hormony, które musiałam przyjmować, dają naprawdę w kość. Jestem ogromnie wdzięczna przyjaciołom, którzy mi pomagali i opiekowali się mną w tym czasie. Została mi jeszcze jedna procedura do przejścia" - wyjaśniła.

Collins nie zniknie jednak całkowicie. Poinformowała, że dołączy do ekipy "Tennis Channel". W najbliższym czasie zobaczymy ją zatem w roli komentatorki czy ekspertki.

"W związku ze wszystkim nie będę rywalizować w pierwszej części 2026 roku. Ale zobaczycie mnie w innej roli w "Tennis Channel". To na razie wszystko, czym chcę się podzielić. Więcej informacji wkrótce" - zapowiedziała.

Ostatni mecz Collins rozegrała pod koniec sierpnia. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open uległa 2:6, 0:6 Rumunce Soranie Cirstei. Decyzja Amerykanki oznacza, że nie wystąpi ona między innymi w nadchodzącym Australian Open.

Collins znana jest ze swoich wybuchowych i niecodziennych reakcji. W przeszłości nie raz dochodziło do zgrzytów między nią a Igą Świątek. W ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych zagrała jedną z piłek przez środek kortu, trafiając z dużą siłą w żebra naszej rodaczki. Sytuacja nie wyglądała jak przypadek.

Kilka miesięcy później - podczas United Cup - Collins ostentacyjnie odwróciła głowę, gdy dziękowała Świątek po meczu Polska - USA, po czym sarkastycznie uśmiechnęła się. Całe zdarzenie trwało sekundę, ale mimo to odbiło się szerokim echem w sportowym świecie.

Poprzednio natomiast Collins i Świątek spotkały się w trzeciej rundzie Wimbledonu 2025. Polka nie dała przeciwniczce żadnych szans, a kilka dni później sięgnęła po historyczny tytuł na kortach trawiastych w Londynie.