Tabela PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej

Siatkówka

Pierwsza runda fazy zasadniczej PlusLigi w sezonie 2025/2026 już za nami! Jak wygląda tabela po tej części rozgrywek?

Siatkarze w akcji podczas meczu PlusLigi, jeden z zawodników zagrywa piłkę.
fot. PAP/Wojtek Jargiło
Bogdanka LUK Lublin liderem tabeli PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej.

Bogdanka LUK Lublin zajmuje pierwsze miejsce w tabeli po pierwszej rundzie fazy zasadniczej. Mistrzowie Polski mają na koncie 30 punktów i o dwa wyprzedzają PGE Projekt Warszawa. Trzy kolejne zespoły mają na koncie po 27 punktów - Aluron CMC Warta Zawiercie, Indykpol AZS Olsztyn oraz PGE GiEK Skra Bełchatów. Kolejną pozycję zajmuje Asseco Resovia z dorobkiem 26 punktów. Te sześć drużyn wywalczyło awans do ćwierćfinałów Pucharu Polski.

 

Zobacz także: Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarzy. Hity w walce o turniej finałowy

 

Duży ścisk panuje również na dole tabeli. Zajmujący dziesiąte miejsce Ślepsk Malow Suwałki ma tylko trzy oczka przewagi nad zamykającą ligową stawkę drużyną Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

 

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

Tabela PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej:

 

1. Bogdanka LUK Lublin                       13 10  3 35-16 30 
2. PGE Projekt Warszawa                      13 10  3 30-15 28 
3. Aluron CMC Warta Zawiercie                13  9  4 32-17 27 
4. Indykpol AZS Olsztyn                      13  9  4 33-21 27 
5. PGE GiEK Skra Bełchatów                   13  9  4 30-20 27 
6. Asseco Resovia Rzeszów                    13  9  4 30-18 26 
7. JSW Jastrzębski Węgiel                    13  9  4 29-21 24 
8. Energa Trefl Gdańsk                       13  8  5 29-23 21 
9. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle                    13  5  8 27-31 16 
10. Ślepsk Malow Suwałki                     13  3 10 17-33 11 
11. Barkom Każany Lwów                       13  3 10 19-34 10 
12. InPost ChKS Chełm                        13  3 10 14-34 10 
13. Cuprum Stilon Gorzów                     13  2 11 16-37  8 
14. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa  13  2 11 15-36  8

 

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKATABELA PLUSLIGI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji ŁKS Commercecon Łódź w meczu ŁKS Commercecon Łódź - Developres Rzeszów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 