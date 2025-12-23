Bogdanka LUK Lublin zajmuje pierwsze miejsce w tabeli po pierwszej rundzie fazy zasadniczej. Mistrzowie Polski mają na koncie 30 punktów i o dwa wyprzedzają PGE Projekt Warszawa. Trzy kolejne zespoły mają na koncie po 27 punktów - Aluron CMC Warta Zawiercie, Indykpol AZS Olsztyn oraz PGE GiEK Skra Bełchatów. Kolejną pozycję zajmuje Asseco Resovia z dorobkiem 26 punktów. Te sześć drużyn wywalczyło awans do ćwierćfinałów Pucharu Polski.

Duży ścisk panuje również na dole tabeli. Zajmujący dziesiąte miejsce Ślepsk Malow Suwałki ma tylko trzy oczka przewagi nad zamykającą ligową stawkę drużyną Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Tabela PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej:

1. Bogdanka LUK Lublin 13 10 3 35-16 30 2. PGE Projekt Warszawa 13 10 3 30-15 28 3. Aluron CMC Warta Zawiercie 13 9 4 32-17 27 4. Indykpol AZS Olsztyn 13 9 4 33-21 27 5. PGE GiEK Skra Bełchatów 13 9 4 30-20 27 6. Asseco Resovia Rzeszów 13 9 4 30-18 26 7. JSW Jastrzębski Węgiel 13 9 4 29-21 24 8. Energa Trefl Gdańsk 13 8 5 29-23 21 9. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 13 5 8 27-31 16 10. Ślepsk Malow Suwałki 13 3 10 17-33 11 11. Barkom Każany Lwów 13 3 10 19-34 10 12. InPost ChKS Chełm 13 3 10 14-34 10 13. Cuprum Stilon Gorzów 13 2 11 16-37 8 14. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 13 2 11 15-36 8

RM, Polsat Sport