TAURON Puchar Polski: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - MOYA Radomka Radom. Relacja na żywo

Trwają rozgrywki TAURON Pucharu Polski w siatkówce kobiet. W 1/8 finału mierzą się BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała i MOYA Radomka Radom. Drużyna z Bielska-Białej chce zrehabilitować się po porażce z PGE Budowlanymi Łódź 0:3. Wykreślając tę porażkę, BKS zanotował dobry okres, wygrywając cztery spotkania.

Przyjezdne z kolei czekają na przełamanie od 3 grudnia. Wtedy w Pucharze CEV Radomka pokonała 3:0 czeski VK UP Ołomuniec. Na wygraną w lidze radomianki czekają jednak od 6 listopada. W międzyczasie władze klubu zdecydowały się zmienić trenera. Jakuba Głuszaka zastąpił Piotr Filipowicz.

Ostatnie spotkanie między tymi ekipami zakończyło się zwycięstwem zawodniczek z Bielska-Białej. 29 listopada w TAURON Lidze te odniosły triumf 3:1 we własnej hali.

