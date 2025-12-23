Tego prezentu pragną najbardziej! Gwiazdy PlusLigi zdradziły swoje świąteczne zwyczaje

Grzegorz Łomacz i Damian Wojtaszek wzięli udział w świątecznych "szybkich strzałach" przeprowadzonych przez Polsat Sport. Siatkarze PlusLigi opowiedzieli o swoich wigilijnych przyzwyczajeniach, kulinarnych słabościach i wymarzonych podarunkach.

Portret dwóch siatkarzy, Damiana Wojtaszka i Grzegorza Łomacza.
fot: Cyfrasport
Damian Wojtaszek (po lewej, PGE Projekt Warszawa) oraz Grzegorz Łomacz (po prawej, PGE GiEK Skra Bełchatów)

Kiedy na stole lądują tradycyjne potrawy, Wojtaszek i Łomacz nie mają wątpliwości, po co sięgnąć w pierwszej kolejności. W odwiecznym sporze "karp czy pierogi", obaj panowie zdecydowanie postawili na karpia. To właśnie ta ryba jest ich absolutnym numerem jeden podczas uroczystej kolacji wigilijnej.

 

W ferworze ciągłych wyjazdów, marzenia profesjonalnych sportowców stają się bardzo przyziemne. Na pytanie o dylemat "trening czy wolne", odpowiedź obu panów była błyskawiczna i jednogłośna - zdecydowanie wolne. Poszli oni nawet o krok dalej, przyznając z uśmiechem, że to właśnie czas na regenerację jest najlepszym prezentem, jaki kiedykolwiek otrzymali w swojej karierze. Drobne różnice zdań pojawiły się dopiero przy charakterze upominków pod choinką - Wojtaszek preferuje te praktyczne, podczas gdy Łomacz stawia na prezenty, które przede wszystkim bawią.

 

Nie zabrakło też pytań o domowe tradycje. W salonach obu siatkarzy pachnie lasem, ponieważ panowie stawiają wyłącznie na żywe choinki. Ciekawie wygląda natomiast kwestia tego, kto daje prezenty po wigilijnej kolacji. O ile rozgrywającego PGE GiEK Skry Bełchatów odwiedza Święty Mikołaj, o tyle u libero PGE Projektu Warszawa pojawia się także tradycyjny Gwiazdor.

 

Na zakończenie tej rozmowy, panowie złożyli kibicom życzenia świąteczne.

 

- Drodzy kibice, życzymy wam, zdrowych wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, i mnóstwo emocji. Oglądajcie nas na antenach Polsatu Sport.

 

