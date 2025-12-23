Za nami kolejny rok spektakularnych sukcesów. 44 medale MŚ, ME i TWG

A ponieważ był to także rok The World Games, w zestawieniu są również polscy bohaterowie tej muli-sportowej imprezy, którzy zdobyli historyczne medale w motosurfie.

Medaliści MŚ, ME i TWG z 2025 roku (zawodnicy z licencjami sportowymi PZMWiNW)

1. Marcin Zieliński

złoty medal motorowodnych ME Formuły 500

18.05.2025 r. (Jedovnice, Czechy)

2. Cezary Strumnik

złoty medal motorowodnych MŚ w klasie OSY400

15.06.2025 r. (Chodzież, Polska)

3. Jeremi Jóźwiak

srebrny medal motorowodnych MŚ w klasie OSY400

15.06.2025 r. (Chodzież, Polska)

4. Michał Poźniak

brązowy medal motorowodnych MŚ w klasie OSY400

15.06.2025 r. (Chodzież, Polska)

5. Adam Suszczyk i Małgorzata Mrówczyńska

srebrny medal motorowodnych ME w klasie P-750 Stock

12.07.2025 r. (Tvedestrand, Norwegia)

6. Aleksander Rapacki – Katarzyna Łysik

brązowy medal motorowodnych ME w klasie P-750 Stock

12.07.2025 r. (Tvedestrand, Norwegia)

7. Cezary Strumnik

złoty medal motorowodnych ME w klasie OSY400

20.08.2025 (Oulton Broad, Wielka Brytania)

8. Michał Poźniak

brązowy medal motorowodnych ME w klasie OSY400

20.08.2025 r. (Oulton Broad, Wielka Brytania)

9. Marcin Kociucki

srebrny medal motorowodnych MŚ w klasie GT30

20.08.2025 r. (Oulton Broad, Wielka Brytania)

10. Nataniel Brzeziński

srebrny medal motorowodnych MŚ Formuły Przyszłości w slalomie (klasa C1)

02.08.2025 r. (Dunaujvaros, Węgry)

11. Adam Wasilewski

złoty medal ME skuterów wodnych w klasie Runabout GP1 Veterans

03.08.2025 r. (Gyor, Węgry)

12. Arkadiusz Bartyzel

srebrny medal ME skuterów wodnych w klasie Runabout GP1 Veterans

03.08.2025 r. (Gyor, Węgry)

13. Rozalia Janora i Arkadiusz Janora

srebrny medal The World Games w motosurfie (Nations Cup)

17.08.2025. (Chengdu, Chiny)

14. Zuzanna Machowska

złoty medal ME w wakeboardzie w kategorii U14

23.08.2025 r. (Sosnowiec, Polska)

15. Mia Beza (srebro U14)

srebrny medal ME w wakeboardzie w kategorii U14

23.08.2025 r. (Sosnowiec, Polska)

16. Elżbieta Nitsze

srebrny medal ME w wakeboardzie w kategorii +40

23.08.2025 r. (Sosnowiec, Polska)

17. Patryk Łojek

złoty medal ME w wakeboardzie w kategorii U18

23.08.2025 r. (Sosnowiec, Polska)

18. Drużyna juniorów i seniorów w wakeboardzie i wakeskacie w składzie: Zuzanna Machowska, Patryk Łojek, Elżbieta Nitsze, Artur Pietrzyk, Olaf Sypień, Rosa Grzędzińska-Aguiar, Lena Pietrzyk, Aleksander Pilczuk, Patryk Fleszar

brązowy medal ME w wakeboardzie

23.08.2025 r. (Sosnowiec, Polska)

19. Tomasz Bernatowicz

srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za motorówką w kategorii +35 (jazda figurowa)

06.09.2025 r. (Melice, Czechy)

20. Jakub Rutkowski

srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za motorówką w kategorii +35 (skoki)

07.09.2025 r. (Melice, Czechy)

21. Tomasz Bernatowicz

złoty medal ME w narciarstwie wodnym za motorówką w kategorii +35 (trójkombinacja)

07.09.2025 r. (Melice, Czechy)

22. Jakub Rutkowski

brązowy medal ME w narciarstwie wodnym za motorówką w kategorii +35 (trójkombinacja)

07.09.2025 r. (Melice, Czechy)

23. Agnieszka Kobylańska

brązowy medal ME w wakeskacie w kategorii Open

13.09.2025 r. (Triolago, Niemcy)

24. Igor Sikorski

srebrny medal ME w wakeboardzie w kategorii Seated Open

13.09.2025 r. (Triolago, Niemcy)

25. Bartosz Weselak

brązowy medal ME w wakeboardzie w kategorii Seated Open

13.09.2025 r. (Triolago, Niemcy)

26. Patryk Łojek

brązowy medal ME w wakeboardzie w kategorii Open

13.09.2025 r. (Triolago, Niemcy)

27. Drużyna w składzie: Lena Zamykal, Zofia Olejnik, Oskar Domaszewski, Zofia Rułkowska

złoty medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U15

26.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

28. Drużyna w składzie: Dominika Cyl, Roksana Witek, Emilia Szumańska, Ewa Bartoszewska

srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U19

26.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

29. Drużyna w składzie: Bartosz Pieczonka, Dawid Kazek

srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior

26.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

30. Drużyna w składzie: Jakub Siedlarski, Dawid Kazek, Ksawery Szumański, Zuzanna Polkowska, Ewa Bartoszewska

srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Open

27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

31. Ewa Bartoszewska

brązowy medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U19 (jazda figurowa)

27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

32. Dawid Kazek

złoty medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (jazda figurowa)

27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

33. Bartosz Pieczonka

srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (jazda figurowa)

27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

34. Dawid Kazek

srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (slalom)

27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

35. Bartosz Pieczonka

brązowy medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (slalom)

27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

36. Oskar Domaszewski

złoty medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U15 (skoki)

28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

37. Oskar Domaszewski

srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U15 (trójkombinacja)

28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

38. Dominika Cyl

brązowy medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U19 (skoki)

28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

39. Jakub Siedlarski

brązowy medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Open (trójkombinacja)

28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

40. Bartosz Pieczonka

srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (skoki)

28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

41. Bartosz Pieczonka

złoty medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (trójkombinacja)

28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

42. Marcin Zieliński

złoty medal motorowodnych MŚ Formuły 500

05.10.2025 r. (Boretto, Włochy)

43. Arkadiusz Janora

srebrny medal MŚ w motosurfie w klasie Masters

23.11.2025 r. (Makau)

44. Maja Żuławińska

srebrny medal MŚ w motosurfie w klasie Junior Girl

23.11.2025 r. (Makau)

