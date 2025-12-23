Za nami kolejny rok spektakularnych sukcesów. 44 medale MŚ, ME i TWG

2025 rok to dla Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego piękne wspomnienia i ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej. Oto chronologiczne zestawienie wszystkich medali mistrzostw świata i mistrzostw Europy z ostatnich 12 miesięcy (sport motorowodny, skutery wodne, narciarstwo wodne, wakeboarding).

A ponieważ był to także rok The World Games, w zestawieniu są również polscy bohaterowie tej muli-sportowej imprezy, którzy zdobyli historyczne medale w motosurfie. 

 

Medaliści MŚ, ME i TWG z 2025 roku (zawodnicy z licencjami sportowymi PZMWiNW)

 

1. Marcin Zieliński
złoty medal motorowodnych ME Formuły 500
18.05.2025 r. (Jedovnice, Czechy)

 

2. Cezary Strumnik
złoty medal motorowodnych MŚ w klasie OSY400
15.06.2025 r. (Chodzież, Polska)

 

3. Jeremi Jóźwiak
srebrny medal motorowodnych MŚ w klasie OSY400
15.06.2025 r. (Chodzież, Polska)

 

4. Michał Poźniak
brązowy medal motorowodnych MŚ w klasie OSY400
15.06.2025 r. (Chodzież, Polska)

 

5. Adam Suszczyk i Małgorzata Mrówczyńska
srebrny medal motorowodnych ME w klasie P-750 Stock

12.07.2025 r. (Tvedestrand, Norwegia)

 

6. Aleksander Rapacki – Katarzyna Łysik
brązowy medal motorowodnych ME w klasie P-750 Stock
12.07.2025 r. (Tvedestrand, Norwegia)

 

7. Cezary Strumnik
złoty medal motorowodnych ME w klasie OSY400
20.08.2025 (Oulton Broad, Wielka Brytania)

 

8. Michał Poźniak
brązowy medal motorowodnych ME w klasie OSY400
20.08.2025 r. (Oulton Broad, Wielka Brytania)

 

9. Marcin Kociucki
srebrny medal motorowodnych MŚ w klasie GT30
20.08.2025 r. (Oulton Broad, Wielka Brytania)

 

10. Nataniel Brzeziński
srebrny medal motorowodnych MŚ Formuły Przyszłości  w slalomie (klasa C1)
02.08.2025 r. (Dunaujvaros, Węgry)

 

11. Adam Wasilewski
złoty medal ME skuterów wodnych w klasie Runabout GP1 Veterans
03.08.2025 r. (Gyor, Węgry)

 

12. Arkadiusz Bartyzel
srebrny medal ME skuterów wodnych w klasie Runabout GP1 Veterans
03.08.2025 r. (Gyor, Węgry)

 

13. Rozalia Janora i Arkadiusz Janora
srebrny medal The World Games w motosurfie (Nations Cup)

17.08.2025. (Chengdu, Chiny)

 

14. Zuzanna Machowska
złoty medal ME w wakeboardzie w kategorii U14
23.08.2025 r. (Sosnowiec, Polska)

 

15. Mia Beza (srebro U14)
srebrny medal ME w wakeboardzie w kategorii U14
23.08.2025 r. (Sosnowiec, Polska)

 

16. Elżbieta Nitsze
srebrny medal ME w wakeboardzie w kategorii +40
23.08.2025 r. (Sosnowiec, Polska)

 

17. Patryk Łojek
złoty medal ME w wakeboardzie w kategorii U18
23.08.2025 r. (Sosnowiec, Polska)

 

18. Drużyna juniorów i seniorów w wakeboardzie i wakeskacie w składzie: Zuzanna Machowska, Patryk Łojek, Elżbieta Nitsze, Artur Pietrzyk, Olaf Sypień, Rosa Grzędzińska-Aguiar, Lena Pietrzyk, Aleksander Pilczuk, Patryk Fleszar
brązowy medal ME w wakeboardzie

23.08.2025 r. (Sosnowiec, Polska)

 

19. Tomasz Bernatowicz
srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za motorówką w kategorii +35 (jazda figurowa)

06.09.2025 r. (Melice, Czechy)

 

20. Jakub Rutkowski
srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za motorówką w kategorii +35 (skoki)
07.09.2025 r. (Melice, Czechy)

 

21. Tomasz Bernatowicz
złoty medal ME w narciarstwie wodnym za motorówką w kategorii +35 (trójkombinacja)
07.09.2025 r. (Melice, Czechy)

 

22. Jakub Rutkowski
brązowy medal ME w narciarstwie wodnym za motorówką w kategorii +35 (trójkombinacja)
07.09.2025 r. (Melice, Czechy)

 

23. Agnieszka Kobylańska
brązowy medal ME w wakeskacie w kategorii Open
13.09.2025 r. (Triolago, Niemcy)

 

24. Igor Sikorski
srebrny medal ME w wakeboardzie w kategorii Seated Open
13.09.2025 r. (Triolago, Niemcy)

 

25. Bartosz Weselak
brązowy medal ME w wakeboardzie w kategorii Seated Open
13.09.2025 r. (Triolago, Niemcy)

 

26. Patryk Łojek
brązowy medal ME w wakeboardzie w kategorii Open
13.09.2025 r. (Triolago, Niemcy)

 

27. Drużyna w składzie: Lena Zamykal, Zofia Olejnik, Oskar Domaszewski, Zofia Rułkowska
złoty medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U15
26.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

28. Drużyna w składzie: Dominika Cyl, Roksana Witek, Emilia Szumańska, Ewa Bartoszewska
srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U19
26.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

29. Drużyna w składzie: Bartosz Pieczonka, Dawid Kazek
srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior
26.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

30. Drużyna w składzie: Jakub Siedlarski, Dawid Kazek, Ksawery Szumański, Zuzanna Polkowska, Ewa Bartoszewska
srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Open
27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

31. Ewa Bartoszewska
brązowy medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U19 (jazda figurowa)
27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

32. Dawid Kazek
złoty medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (jazda figurowa)
27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

33. Bartosz Pieczonka
srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (jazda figurowa)
27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

34. Dawid Kazek
srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (slalom)
27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

35. Bartosz Pieczonka
brązowy medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (slalom)
27.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

36. Oskar Domaszewski
złoty medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U15 (skoki)
28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

37. Oskar Domaszewski
srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U15 (trójkombinacja)
28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

38. Dominika Cyl
brązowy medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii U19 (skoki)
28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

39. Jakub Siedlarski
brązowy medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Open (trójkombinacja)
28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

40. Bartosz Pieczonka
srebrny medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (skoki)
28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

41. Bartosz Pieczonka
złoty medal ME w narciarstwie wodnym za wyciągiem w kategorii Senior (trójkombinacja)
28.09.2025 r. (Beckum, Niemcy)

 

42. Marcin Zieliński
złoty medal motorowodnych MŚ Formuły 500
05.10.2025 r. (Boretto, Włochy)

 

43. Arkadiusz Janora
srebrny medal MŚ w motosurfie w klasie Masters
23.11.2025 r. (Makau)

 

44. Maja Żuławińska
srebrny medal MŚ w motosurfie w klasie Junior Girl
23.11.2025 r. (Makau)

