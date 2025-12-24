25-lecie Polsatu Sport. Widzowie wybrali swoje naj, naj, naj

Pozycja lidera rankingów oglądalności, najszersze portfolio transmitowanych dyscyplin, branżowe nagrody dla najlepszych dziennikarzy i za najlepszą realizację telewizyjną, a także sięgające wiele lat do przodu kontrakty na topowe rozgrywki spod znaku m.in. UEFA, FIVB, ATP czy Polskich Związków Sportowych. Tak prezentuje się bilans 25 lat istnienia Polsatu Sport, czyli najstarszego polskiego telewizyjnego kanału sportowego.



25 lat Polsatu Sport to jednocześnie ćwierć wieku historycznych wyczynów sportowych z udziałem polskich i zagranicznych gwiazd. To także wybitne pokolenie zawodników i zawodniczek, jacy zachwycali kolejne generacje kibiców, inspirując swoich następców wychowanych na transmisjach Polsatu Sport, by poszli w ich ślady.



Ćwierć wieku to także nasi wierni Widzowie. Dla Nich każdego dnia chcemy stawać się lepsi i dawać z siebie jeszcze więcej. Także dla Nich przygotowaliśmy jubileuszową zabawę, w ramach której odpowiadali na przeróżne pytania dotyczące minionych 25 lat. Po długich tygodniach zaciętych głosowań, nadszedł czas na ogłoszenie najciekawszych rozstrzygnięć.

Nasze ankiety dotyczyły najróżniejszych tematów - od ulubionych dyscyplin dostępnych na naszych kanałach, przez najważniejsze wydarzenia sportowe, aż po wybór najlepszych sportowców. Skrupulatnie notowaliśmy głosy, aby teraz móc podsumować rezultaty.

Poniżej prezentujemy pierwsze trzy odpowiedzi na każde z pytań. Aby zapoznać się z pełnymi wynikami, należy kliknąć na nazwę interesującej nas kategorii.

Najchętniej oglądana dyscyplina na antenach Polsatu Sport:

1. Siatkówka (48,4%)

2. Sporty motorowe (13,2%)

3. Piłka nożna (11,2%)

Najważniejsze wydarzenie sportowe 25-lecia Polsatu Sport:

1. Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn w Polsce. Złoto reprezentacji Polski (32,7%)

2. 2025 Wimbledon. Zwycięstwo Igi Świątek (19,5%)

3. 2018 MŚ w siatkówce mężczyzn. Kolejne złoto Polaków (11,9%)

Ulubiony polski sportowiec ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Iga Świątek (21,4%)

2. Bartosz Kurek (12,3%)

3. Mariusz Wlazły (10,5%)

Legenda ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Bohdan Tomaszewski (45,2%)

2. Hubert Jerzy Wagner (30,6%)

3. Andrzej Niemczyk (13,1%)

Ulubiony program publicystyczny ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Magazyn #7Strefa (45,1%)

2. Cafe Futbol (32%)

3. Magazyn Olimpijski (13,8%)

Ulubione rozgrywki reprezentacyjne ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Mistrzostwa świata siatkarzy (53,4%)

2. Liga Narodów siatkarzy (19,6%)

3. Mistrzostwa Świata FIFA (8,2%)

Ulubiony trener ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Nikola Grbić (34,5%)

2. Bogdan Wenta (12,7%)

3. Adam Nawałka (11,8%)

Ulubiony mecz siatkarzy ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Polska - Brazylia 3:1 (finał MŚ 2014) (29,6%)

2. Polska - USA 3:2 (półfinał MŚ 2018) (22%)

3. Polska - Rosja 3:2 (MŚ 2006) (19,2%)

Ulubiony mecz siatkarek ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Polska - Turcja 3:0 (Finał ME 2003) (37,9%)

2. Polska - Włochy 3:1 (turniej kwalifikacyjny do IO 2024) (13,8%)

3. Polska - Niemcy 3:2 (półfinał ME 2003) (11,7%)

Ulubiony mecz piłkarski ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Polska – Niemcy 2:0 (eliminacje Euro 2016) (44,5%)

2. Polska – Szwajcaria 5:4 po rzutach karnych (Euro 2016) (20,5%)

3. AC Milan – Liverpool 2: 3 po rzutach karnych (finał LM 2004/2005) (19,5%)

Ulubiony siatkarz ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Mariusz Wlazły (37,8%)

2. Bartosz Kurek (17,3%)

3. Michał Winiarski (10,1%)

Ulubiona siatkarka ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Małgorzata Glinka (28,2%)

2. Katarzyna Skowrońska (26,4%)

3. Joanna Wołosz (9,1%)

Ulubiony piłkarz ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Robert Lewandowski (29,6%)

2. Jakub Błaszczykowski (28,5%)

3. Wojciech Szczęsny (4,7%)

Ulubiony tenisista ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Hubert Hurkacz (44,3%)

2. Łukasz Kubot (30,6%)

3. Jerzy Janowicz (9,3%)

Ulubiona tenisistka ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Iga Świątek (58,1%)

2. Agnieszka Radwańska (31,4%)

3. Magda Linette (2,8%)

Ulubiony lekkoatleta ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Adam Kszczot (18,8%)

2. Tomasz Majewski (18,2%)

3. Piotr Małachowski (14,5%)

Ulubiona lekkoatletka ćwierćwiecza Polsatu Sport:

1. Anita Włodarczyk (46,3%)

2. Natalia Bukowiecka (22,7%)

3. Kamila Skolimowska (8,5%)

