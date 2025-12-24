Hat-trick, który zapisał się w historii... albo i nie. Spór o bohatera mundialu trwa

Czy kiedykolwiek się skończy?





Kontrowersje wokół pierwszego hat-tricka



Jak można przeczytać na portalu Historia Sportu, początkowo oficjalne dokumenty FIFA przypisywały drugą bramkę Berta Patenaude jego koledze z drużyny, Tomowi Florie. To doprowadziło do wieloletnich wątpliwości co do tego, kto faktycznie był autorem pierwszego hat-tricka w historii mundialu.

Relacje prasowe i materiały archiwalne z tamtego okresu w związku ze swoją niespójnością utrudniały ustalenie faktów. Historycy futbolu wielokrotnie analizowali dostępne źródła, z całych sił próbując ustalić prawdziwego autora trzech bramek.

FIFA weryfikuje historię



Dopiero po 76 latach, a dokładnie w 2006 roku, po dokładnej analizie wszystkich dostępnych materiałów – raportów medycznych, relacji prasowych i archiwalnych zapisów – FIFA oficjalnie uznała, że wszystkie trzy gole w meczu USA - Paragwaj zdobył Bert Patenaude. Decyzja ta zakończyła wieloletnie wątpliwości i pozwoliła prawidłowo wpisać Patenaude’a do historii jako autora pierwszego hat-tricka na mistrzostwach świata.

Uznanie jego osiągnięcia nie zmienia faktu, że Stabile był jednym z bohaterów pierwszego mundialu. Cała sprawa jednak wyraźnie pokazuje, jak skomplikowane mogą być weryfikacje historyczne w sporcie nawet tak prostych do zanotowania rzeczy, jak liczba strzelonych bramek. Analiza dokumentów i relacji prasowych z epoki nie zawsze pozwala dojść do prawdy.

Hat-trick Patenaude’a stał się swoistym symbolem precyzyjnej rekonstrukcji historii futbolu i przypomnieniem, że nawet najsłynniejsze wydarzenia sportowe mogą skrywać niejedną tajemnicę. Dzięki tej oczekiwanej korekcie historia mundialu jest teraz bardziej precyzyjna, a nazwisko Patenaude’a zyskało należne mu miejsce w annałach światowego futbolu.

Rola Patenaude’a w drużynie USA



Bert Patenaude był kluczowym napastnikiem amerykańskiej reprezentacji podczas pierwszego mundialu w 1930 roku. Jego hat-trick w meczu z Paragwajem podkreślił znaczenie ofensywy USA w tamtym turnieju i na stale wpisał go w historię światowego futbolu, pokazując, że nawet drużyny spoza Europy i Ameryki Południowej potrafiły błysnąć na mistrzostwach.

