Polsat Futbol Cast 25.12. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w czwartek o godzinie 9:00.

Grafika z napisem "polsat futbol cast" na tle stadionu.
fot. Polsat Sport

Przemysław Iwańczyk i Paweł Gołaszewski wejdą w rolę wróżbitów, starając się przewidzieć kierunki, w jakich w kolejnym roku będą zmierzały polskie kluby na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

 

Skupią się głównie na klubach, które reprezentowały nasz kraj w rozgrywkach Ligi Konferencji, ale poświęcą też kilka słów Wiśle Płock, Mariuszowi Misiurze, reprezentacji Polski, kadrze U-21 oraz Jerzemu Brzęczkowi.

Prowadzący wytypują również mistrza Polski oraz drużyny, które - ich zdaniem - spadną po sezonie na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce.

 

Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w czwartek o godzinie 9:00. Po zakończeniu program będzie dostępny na naszym kanale Youtube.

