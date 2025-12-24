Przełom ws. Pietuszewskiego! Czy to zdecyduje o transferze?

Damian Domitrz z Polsatu Sport ustalił ostatnio, że FC Porto jest zainteresowane skrzydłowym, choć konkurencja jest bardzo duża. Dodał, że Jagiellonia planuje zarobić na nim około 10 milionów euro + bonusy.

"Cierpliwość dla Pietuszewskiego" - brzmi tytuł artykułu "O Jogo". Dziennikarze uważają, że między obiema stronami jest obecnie "dystans", jeśli chodzi o kwotę transferu. I piszą, że białostocka drużyna chce otrzymać 11 mln euro. Mimo to FC Porto posiada argumenty, by ją przekonać. Sam Pietuszewski ma być podekscytowany i twierdzi, że transfer do portugalskiego klubu to "właściwy ruch" na tym etapie kariery.

Kluczową rolę mogą odegrać Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior, którzy mieli już rozmawiać z 17-latkiem. "Są żywym dowodem na to, że Porto to właściwy kierunek. Znacznie pomogliby mu się zaaklimatyzować" - czytamy.

FC Porto zamierza powalczyć o "polskiego geniusza" już podczas zimowego okienka transferowego. I choć pierwotnie nie było mowy o odejściu przed zakończeniem sezonu, to teraz sytuacja wygląda nieco inaczej. Dziennikarze piszą, że zarząd FC Porto rozważa jeszcze kwestie kontraktowe m.in. kwoty od kolejnego transferu czy premii za wyniki.

Jagiellonia rozpocznie zmagania 31 stycznia wyjazdowym spotkaniem z Widzewem Łódź.