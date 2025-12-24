Tak dobrze nie było od czasów Maradony. "Marzcie dalej"

Superpuchar Włoch był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej. W półfinale Napoli pokonało AC Milan 2:0, a w finale wygrało z Bologną 2:0. „Azzurri” sięgnęli po to trofeum trzeci raz w historii. Wcześniej dokonali tego w 1990 i w 2014 roku.

Trener Antonio Conte zdobył mistrzostwo Włoch w swoim pierwszym sezonie w Napoli. W poniedziałek sięgnął po drugie trofeum. Prezes klubu Aurelio De Laurentiis jest przekonany, że pod wodzą włoskiego szkoleniowca klub będzie odnosić kolejne sukcesy.

- Conte to maestro, więc nie potrzebował wiele czasu, żeby zadomowić się tu jako zwycięzca. Zdobyliśmy dwa trofea w jednym roku kalendarzowym, pierwszy raz od czasów Maradony. Mówię kibicom: „marzcie dalej” – oświadczył De Laurentiis w wywiadzie dla Mediaset po zwycięstwie w Superpucharze.

Piłkarze Napoli tuż po świętach Bożego Narodzenia wrócą do rywalizacji w Serie A. W niedzielę obrońcy tytułu zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem Cremonese. Obecnie zajmują trzecie miejsce w lidze włoskiej. Tracą dwa punkty do prowadzącego Interu oraz jeden do Milanu.

Kibice Napoli liczą na kontynuację dobrej passy Davida Neresa. Brazylijski skrzydłowy strzelił trzy z czterech goli Napoli w rozgrywkach Superpucharu oraz zdobył trzy bramki w ostatnich czterech ligowych meczach.

Bliski powrotu do gry jest Romelu Lukaku, który 14 sierpnia naderwał mięsień uda w lewej nodze podczas sparingu z Olympiakosem Pireus (2:1). Belgijski napastnik był już na ławce rezerwowych w meczach Superpucharu Włoch. Natomiast od dwóch miesięcy w drużynie Napoli niezdolny do gry jest inny Belg - Kevin de Bruyne, który 25 października w ligowym meczu z Interem (3:1) doznał kontuzji ścięgna udowego. Jak dotąd Conte znalazł sposób na przezwyciężenie przeciwności losu, a jego drużyna w tym sezonie może zdobyć kolejne trofea.



