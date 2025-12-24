Ważna informacja ws. Josue! Były gwiazdor Legii z nowym kontraktem
Jeżeli należałoby wymienić najlepszych piłkarzy PKO BP Ekstraklasy w ostatnich kilku latach, z pewnością Josue znalazłby się w ścisłej czołówce. Były gwiazdor Legii Warszawa odszedł z naszego kraju w połowie 2024 roku i od tamtej pory występuje w Brazylii. Wiadomo już, że zostanie tam na dłużej, bo właśnie przedłużył kontrakt z Coritibą.
Josue dał się zapamiętać w Polsce jako piłkarz nietuzinkowy, krnąbrny, o ponadprzeciętnych umiejętnościach jak na nasze warunki. W barwach warszawskiej Legii rozegrał 130 meczów, w których strzelił 29 goli i zanotował 35 asyst. Był jej niekwestionowanym liderem oraz kapitanem.
Portugalczyk wcześniej był zawodnikiem takich klubów jak FC Porto czy Galatasaray. W zeszłym roku zasilił szeregi Coritiby, dla której zdążył już wystąpić 55-krotnie, zdobywając osiem bramek i zapisując przy swoim nazwisku dziewięć asyst. Jego postawa walnie przyczyniła się do awansu zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Brazylii. Nie może zatem dziwić, że włodarze klubu poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych o przedłużeniu z nim umowy.
Dotychczasowy kontrakt Josue z Coritibą wygasał wraz z końcem tego roku. Nowa umowa będzie obowiązywać do końca 2026 roku.
"W Serie B rozegrał 34 mecze, strzelił sześć goli i zanotował pięć asyst. Został wybrany najlepszym zawodnikiem rozgrywek w 2025 roku. Josue pozostaje w barwach "Zielonych" do końca 2026 roku" - przekazał klub.
35-latek z Legią Warszawa wywalczył Puchar i Superpuchar Polski. Na koncie posiada też m.in. Superpuchar Portugalii z FC Porto oraz Puchar Portugalii z SC Braga.