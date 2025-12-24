Wybierają najlepszego siatkarza 2025 roku. W finale trzech przedstawicieli PlusLigi

O tym, który z zawodników zostanie Siatkarzem Roku 2025 na Ukrainie, zadecyduje dwuetapowe głosowanie. W pierwszym swoje typy wskazało stu ekspertów, wśród których znaleźli się między innymi: trenerzy i kapitanowie drużyn narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych, szkoleniowcy i kapitanowie zespołów z trzech poziomów rozgrywkowych za naszą wschodnią granicą oraz uznani eksperci i dziennikarze, zajmujący się na co dzień siatkówką. Każdy z nich wskazał po trzy nazwiska: za pierwsze miejsce przyznawano 5 punktów, za drugie - 3 "oczka", a za trzecie - jeden punkt. Po podliczeniu punktów od setki respondentów do drugiego etapu miało przejść dziesięciu graczy, ale ponieważ trzech zawodników z miejsc 10-12 otrzymało identyczną liczbę "oczek", tegoroczne głosowanie rozszerzono właśnie do 12 sportowców.

W drugim etapie, który potrwa do 28 grudnia do godziny 20.00, głos będą mieli kibice, którzy będą wskazywali swoich faworytów za pośrednictwem kanału na Telegramie. Fani siatkówki mogą sporo namieszać w końcowej klasyfikacji, gdyż za pierwsze miejsce w głosowaniu kibiców przyznane będzie aż 30 punktów. Druga pozycja to 20 "oczek", a trzecia - 10. Najlepszego ukraińskiego zawodnika 2025 roku poznamy 28 grudnia po podliczeniu wszystkich punktów. Wtedy też dowiemy się, kogo wskazali poszczególny respondenci oraz kto był faworytem publiczności.

W finałowej dwunastce znalazło się trzech przedstawicieli polskiej PlusLigi: Jurij Semeniuk z PGE Projektu Warszawa oraz dwaj zawodnicy Barkomu-Każany Lwów: Ilia Kowalow i Wasyl Tupczij. Poza nimi o tytuł Siatkarza Roku 2025 powalczą: Ołeksandr Bojko, Maksim Drozd, Władimir Sidorenko, Witalij Szczytko (Epicentr-Podolany), Ołeh Płotnycki (Perugia, Włochy), Mykoła Rudnickij (Żytyczi-Polesie Żytomierz), Witalij Suchinin (Reszetyliwka), Mychajło Jakuszenko (MHP Ładażyn) i Dmytro Janczuk (Panathinaikos, Grecja).

Ubiegłoroczny plebiscyt wygrał Jurij Semeniuk. O zwycięstwie środkowego PGE Projektu Warszawa przesądziły wówczas głosy ekspertów, gdyż w głosowaniu kibiców Semeniuk był dopiero trzeci (przegrał z Dmytro Janczukiem i Ołehiem Płotnyckim). Wcześniej przez dwa lata (2023, 2022) Siatkarzem Roku na Ukrainie wybierano wspomnianego Płotnyckiego.