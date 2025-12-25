Pajor w czołówce najlepszych piłkarek 2025 roku

Dziennikarze ESPN docenili strzeleckie umiejętności Pajor. Zwrócono uwagę, że w czterech ostatnich sezonach zdobyła łącznie w Lidze Mistrzyń 20 goli. Żadna zawodniczka nie ma więcej.

Polka jest też w obecnym sezonie najskuteczniejszą piłkarką Barcelony. W 17 meczach we wszystkich rozgrywkach strzeliła 15 bramek.

Przypomniano także o historycznym występie Biało-Czerwonych w mistrzostwach Europy i wygranej z Danią 3:2. Pajor w tym spotkaniu zdobyła jedną z bramek.

Za Bonmati uplasowała się kolejna gwiazda Barcelony - Hiszpanka Alexia Putellas. Trzecie miejsce zajęła jej rodaczka z Arsenalu - Mariona Caldentey.

W pierwszej 15 znalazło się aż sześć piłkarek Barcelony i aż sześć Hiszpanek.

TOP 10 rankingu:



1. Aitana Bonmati (Hiszpania, FC Barcelona)

2. Alexia Putellas (Hiszpania, FC Barcelona)

3. Mariona Caldentey (Hiszpania, Arsenal)

4. Alessia Russo (Anglia, Arsenal)

5. Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)

6. Patri Guijarro (Hiszpania, FC Barcelona)

7. Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

8. Esther Gonzalez (Hiszpania, Gotham FC)

9. Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

10. Ewa Pajor (Polska, FC Barcelona)

PAP