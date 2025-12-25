Polscy siatkarze złożyli świąteczne życzenia swoim fanom! Zobacz zdjęcia (GALERIA)
Polscy siatkarze z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyli swoim fanom życzenia. Zobacz, jakie zdjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych Biało-Czerwonych.
W tym niezwykłym i dla niektórych "magicznym" okresie o swoich najwierniejszych fanach nie zapomnieli polscy siatkarze. W mediach społecznościowych kilku graczy pojawiły się wyjątkowe, świąteczne zdjęcia, w opisach których można znaleźć życzenia dla siatkarskich kibiców.
Fotografie udostępnili między innymi: Wilfredo Leon, Tomasz Fornal czy Łukasz Kaczmarek. Kilka świątecznych postów polskich siatkarzy można znaleźć w załączonej galerii.
Świąteczne życzenia od polskich siatkarzy