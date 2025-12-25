Tak gwiazdy polskiego sportu spędzają święta (ZDJĘCIA)

Święta Bożego Narodzenia to niesamowity moment w roku, kiedy możemy spojrzeć na naszych sportowych ulubieńców z innej perspektywy. Na co dzień podziwiamy ich wyczyny na boiskach, kortach, bieżniach czy w oktagonach, jednak święta pozwalają nam spojrzeć na nich nie jak na herosów, ale jak na zwykłych ludzi.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze złożyli świąteczne życzenia swoim fanom! Zobacz zdjęcia (GALERIA)

Dzięki relacjom w mediach społecznościowych jesteśmy w stanie na chwilę i oczywiście w ograniczonym zakresie, zajrzeć do ich prywatnego życia i zobaczyć, jak spędzają ten wyjątkowy czas w roku.

Wyjazdy za granicę, moment wyciszenia w gronie najbliższych czy... ciężka praca przy sprzątaniu i gotowaniu. W załączonej galerii prezentujemy, jak gwiazdy polskiego sportu spędzają święta.

Tak gwiazdy polskiego sportu spędzają święta Zobacz galerię

Polsat Sport