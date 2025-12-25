Tak gwiazdy polskiego sportu spędzają święta (ZDJĘCIA)
Największe gwiazdy polskiego sportu w swoich mediach społecznościowych opublikowały świąteczne zdjęcia. Zobacz, jak ulubieńcy kibiców spędzają ten wyjątkowy czas.
Święta Bożego Narodzenia to niesamowity moment w roku, kiedy możemy spojrzeć na naszych sportowych ulubieńców z innej perspektywy. Na co dzień podziwiamy ich wyczyny na boiskach, kortach, bieżniach czy w oktagonach, jednak święta pozwalają nam spojrzeć na nich nie jak na herosów, ale jak na zwykłych ludzi.
Dzięki relacjom w mediach społecznościowych jesteśmy w stanie na chwilę i oczywiście w ograniczonym zakresie, zajrzeć do ich prywatnego życia i zobaczyć, jak spędzają ten wyjątkowy czas w roku.
Wyjazdy za granicę, moment wyciszenia w gronie najbliższych czy... ciężka praca przy sprzątaniu i gotowaniu. W załączonej galerii prezentujemy, jak gwiazdy polskiego sportu spędzają święta.
Tak gwiazdy polskiego sportu spędzają święta