Tak gwiazdy polskiego sportu spędzają święta (ZDJĘCIA)

Największe gwiazdy polskiego sportu w swoich mediach społecznościowych opublikowały świąteczne zdjęcia. Zobacz, jak ulubieńcy kibiców spędzają ten wyjątkowy czas.

Święta Bożego Narodzenia to niesamowity moment w roku, kiedy możemy spojrzeć na naszych sportowych ulubieńców z innej perspektywy. Na co dzień podziwiamy ich wyczyny na boiskach, kortach, bieżniach czy w oktagonach, jednak święta pozwalają nam spojrzeć na nich nie jak na herosów, ale jak na zwykłych ludzi. 

 

Dzięki relacjom w mediach społecznościowych jesteśmy w stanie na chwilę i oczywiście w ograniczonym zakresie, zajrzeć do ich prywatnego życia i zobaczyć, jak spędzają ten wyjątkowy czas w roku. 

 

Wyjazdy za granicę, moment wyciszenia w gronie najbliższych czy... ciężka praca przy sprzątaniu i gotowaniu. W załączonej galerii prezentujemy, jak gwiazdy polskiego sportu spędzają święta.

 

