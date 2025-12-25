Tak gwiazdy światowego sportu spędzają święta (ZDJĘCIA)

Inne

Media społecznościowe zalała fala świątecznych fotografii, a najlepsi sportowcy na świecie nie pozostali w tyle i podzielili się z fanami zdjęciami ze swoich domów. Zobaczcie, jak ulubieńcy kibiców spędzają ten wyjątkowy czas.

Święta to rzadki moment, kiedy możemy spojrzeć na idoli jak na zwykłych ludzi. Zamiast walki o punkty i medale, w ich mediach społecznościowych widzimy uśmiechy i świąteczny nastrój. To wyjątkowa szansa, by choć na chwilę podejrzeć ich prywatność, którą na co dzień zazwyczaj chronią przed światem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze złożyli świąteczne życzenia swoim fanom! Zobacz zdjęcia (GALERIA)

 

Jak nasi ulubieńcy wykorzystują ten czas? Sposoby są bardzo różne. Część z nich postawiła na zagraniczne wyjazdy i relaks pod palmami. Wielu jednak zostało w swoich krajach, chwaląc się w sieci nie tylko odpoczynkiem, ale też pomocą przy gotowaniu czy nawet przedświątecznym sprzątaniu.

 

Zobaczcie, jak ulubieńcy kibiców spędzają ten wyjątkowy czas.

 

INNEPOZOSTAŁESPORTŚWIĘTAŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIAWIGILIA
Zobacz także

