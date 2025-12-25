Tak gwiazdy światowego sportu spędzają święta (ZDJĘCIA)

Święta to rzadki moment, kiedy możemy spojrzeć na idoli jak na zwykłych ludzi. Zamiast walki o punkty i medale, w ich mediach społecznościowych widzimy uśmiechy i świąteczny nastrój. To wyjątkowa szansa, by choć na chwilę podejrzeć ich prywatność, którą na co dzień zazwyczaj chronią przed światem.

Jak nasi ulubieńcy wykorzystują ten czas? Sposoby są bardzo różne. Część z nich postawiła na zagraniczne wyjazdy i relaks pod palmami. Wielu jednak zostało w swoich krajach, chwaląc się w sieci nie tylko odpoczynkiem, ale też pomocą przy gotowaniu czy nawet przedświątecznym sprzątaniu.

Zobaczcie, jak ulubieńcy kibiców spędzają ten wyjątkowy czas.

Tak gwiazdy sportu spędzają święta! Zobacz galerię

Polsat Sport