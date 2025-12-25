Podsumowanie roku 2025: Raków Częstochowa w Lidze Konferencji

Droga Rakowa Częstochowa do tegorocznej Ligi Konferencji była długa i żmudna, gdyż rozpoczęła się już w lipcu podczas kwalifikacji. Pierwszym rywalem "Medalików" była słowacka Zilina, która uległa po dwóch jednostronnych spotkaniach. W kolejnej rundzie przyszły dwa starcia z izraelskim Maccabi Haifa i choć oba spotkania obfitowały w emocje, to podopieczni trenera Marka Papszuna również zakończyli je z pozytywnym skutkiem.



Decydującym rywalem o wejście do fazy ligowej Ligi Konferencji była bułgarska Arda, która również nie sprawiła większych problemów ekipie spod Jasnej Góry.



Znacznie więcej emocji było już w decydującej fazie, gdzie jako pierwsi o punkty z częstochowianami powalczyli piłkarze rumuńskiego CS Universitatea Craiova. Bramki Tomasz Pieńki i Oskara Repki zamknęły jednak to starcie na korzyść gospodarzy.



Pierwszymi poważniejszymi wyzwaniami były zakończone remisami rywalizacje z czeskimi Sigmą Ołomuniec i Spartą Praga. Aby awansować bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji, Raków potrzebował kolejnych zwycięstw. Podopieczni trenera Papszuna okazali się bezbłędni pokonując kolejno Rapid Wiedeń (4:1), Zrinjski Mostar (1:0), a pod koniec grudnia triumfowali nad Omonią Nikozja (1:0) pieczętując tym samym bezpośrednią promocję do tej fazy rozgrywek jako jedyny polski zespół.



Ostatecznie w fazie ligowej Raków Częstochowa zajął imponujące drugie miejsce, tuż za francuskim Strasbourgiem, który nie przegrał w tej edycji ani jednego spotkania.



Przed Rakowem nowe wyzwania, ale w innym zestawieniu osobowym. W 2026 roku piłkarze z Częstochowy wejdą już bez swojego dotychczasowego trenera. Papszun zdecydował się kontynuować sezon w Legii Warszawa, z kolei w jego miejsce przyszedł Łukasz Tomczyk z Polonii Bytom. Jak będzie wyglądała europejska kampania pod wodzą nowego szkoleniowca i co przyniesie nowy rok? Przekonamy się już wkrótce.



