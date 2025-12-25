Złe wieści dla Szczęsnego! To on go zastąpi? 19-latek robi furorę

Wysłanie utalentowanego nastolatka na wypożyczenie do drugoligowego FC Andorra okazało się dobrym posunięciem "Dumy Katalonii". Yaakobishvili z miejsca wskoczył do bramki w seniorskiej piłce i stał się rewelacją rozgrywek.

Postępy młodego golkipera są tak wyraźne, że zaczęły przyciągać uwagę nie tylko macierzystego klubu. Jak donoszą znawcy rynku transferowego, sytuację Węgra bacznie monitorują już wysłannicy czołowych drużyn z Włoch i Niemiec. Barcelona jednak nie zamierza przespać okazji - rozwój zawodnika osobiście nadzoruje Bojan Krkic, a raporty spływające do klubu są jednoznacznie pozytywne.

Sztab szkoleniowy widzi w nim materiał na klasowego bramkarza, a obowiązujący do 2028 roku kontrakt daje Katalończykom komfort decydowania o jego dalszych losach.

Nadchodzące lato może być momentem przełomowym dla obsady bramki "Blaugrany". Wiele wskazuje na to, że pozycja numer jeden przypadnie Joanowi Garcii, natomiast rola zmiennika staje się kwestią otwartą. W obliczu niepewnej przyszłości dwóch weteranów - Marca-Andre ter Stegena oraz Wojciecha Szczęsnego - to właśnie Yaakobishvili wyrasta na faworyta do zajęcia miejsca w kadrze pierwszego zespołu.