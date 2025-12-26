Iga Świątek - Jelena Rybakina. Relacja live i wynik na żywo
Iga Świątek - Jelena Rybakina to mecz w ramach World Tennis Continental Cup. Relacja live i wynik na żywo z meczu Świątek - Rybakina na Polsatsport.pl.
Areną zmagań będzie Shenzen w Chinach. Dojdzie tam do starcia ekipy Europy z Resztą Świata. Impreza potrwa od 26 do 28 grudnia.
Świątek znalazła się w drużynie Europy z Belindą Bencic, Flavio Cobollim oraz Valentinem Vacherotem. Rywalami będą Rybakina, Xinyu Wang, Andriej Rublow oraz Zhizhen Zhang.
Świątek rozpocznie zmagania w Chinach od piątkowego meczu z Rybakiną. Następnie zmierzy się z Wang, a na koniec stworzy parę mikstową z Vacherotem. Ich rywalami będą Rybakina oraz Rublow.
A na początku przyszłego roku, konkretnie 5 i 7 stycznia, Świątek będzie reprezentowała Polskę podczas United Cup, gdzie rywalami będą Niemcy oraz Holandia. W składzie Biało-Czerwonych znalazł się jeszcze m.in. Hubert Hurkacz. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Świątek - Rybakina w piątek 26 grudnia od 11:30 na Polsatsport.pl.