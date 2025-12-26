Iga Świątek - Jelena Rybakina. Relacja live i wynik na żywo

Areną zmagań będzie Shenzen w Chinach. Dojdzie tam do starcia ekipy Europy z Resztą Świata. Impreza potrwa od 26 do 28 grudnia.

Świątek znalazła się w drużynie Europy z Belindą Bencic, Flavio Cobollim oraz Valentinem Vacherotem. Rywalami będą Rybakina, Xinyu Wang, Andriej Rublow oraz Zhizhen Zhang.

Świątek rozpocznie zmagania w Chinach od piątkowego meczu z Rybakiną. Następnie zmierzy się z Wang, a na koniec stworzy parę mikstową z Vacherotem. Ich rywalami będą Rybakina oraz Rublow.

A na początku przyszłego roku, konkretnie 5 i 7 stycznia, Świątek będzie reprezentowała Polskę podczas United Cup, gdzie rywalami będą Niemcy oraz Holandia. W składzie Biało-Czerwonych znalazł się jeszcze m.in. Hubert Hurkacz. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Świątek - Rybakina w piątek 26 grudnia od 11:30 na Polsatsport.pl.