Krzysztof Ratajski - Wesley Plaisier. Wynik meczu. Kto wygrał?

Krzysztof Ratajski - Wesley Plaisier, czyli czas na kolejne spotkanie polskiego reprezentanta podczas mistrzostw świata w darcie. Kto wygrał mecz Ratajski - Plaisier? Jaki był wynik meczu Ratajskiego na MŚ?

Portret mężczyzny w koszulce sportowej, patrzącego w bok na tle ciemnego oświetlenia.
fot. PAP
Ratajski - Plaisier. Wynik meczu. Kto wygrał?

Sprawca jednej z największych niespodzianek w darcie w ostatnich latach będzie kolejnym rywalem Ratajskiego podczas MŚ. Plaisier w poprzedniej rundzie zszokował cały świat, ogrywając do zera mistrza świata z 2021 roku, słynnego Walijczyka Gerwyna Price'a.

 

Ratajski i Plaisier powalczą o awans do czwartej rundy mistrzostw świata. Do tej pory Polak wygrał dwa spotkania - w pierwszej rundzie zmierzył się z Filipińczykiem Alexisem Toylo, triumfując 3:0. W drugiej poradził sobie równie imponująco - ograł 3:1 Anglika Ryana Joyce'a.

 

W 2024 roku Ratajski i Plaisier zmierzyli się podczas turnieju Players Championship. Wówczas 6:5 wygrał Holender. Czy Polak skutecznie zrewanżuje się podczas mistrzostw świata?

Ratajski - Plaisier. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Ratajski - Plaisier poznamy w sobotę 27 grudnia. O tym, kto wygrał mecz Ratajski - Plaisier, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania Polaka.

