Nie żyje mistrzyni kraju. Miała 18 lat

Nie żyje gimnastyczka artystyczna Isabelle Marciniak. Miała 18 lat i od pewnego czasu walczyła z chorobą nowotworową.

Płonący znicz na kamiennej powierzchni.
fot. PAP
Nie żyje Isabelle Marciniak

Wieczorem 24 grudnia federacja gimnastyczna brazylijskiego stanu Parana przekazała bardzo smutną informację. W wieku 18 lat po walce z chorobą nowotworową zmarła gimnastyczka artystyczna Isabelle Marciniak.

 

Mimo młodego wieku Marciniak miała na swoim koncie kilka sukcesów. W 2021 zajęła pierwsze miejsce na mistrzostwach Brazylii juniorek w wieloboju i zgarnęła złoto w układzie z piłką. Na tym samym czempionacie sięgnęła po srebrny medal w ćwiczeniach ze wstążką. 

 

"W tej chwili żałoby łączymy się z jej rodziną, przyjaciółmi, kolegami z drużyny, trenerami i całą społecznością gimnastyczną. Niech jej historia, pasja do sportu i pamięć pozostaną żywe jako inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą w gimnastykę jako narzędzie rozwoju i transformacji człowieka" - napisano w komunikacie wcześniej wspomnianej federacji.

