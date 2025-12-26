Nie żyje mistrzyni kraju. Miała 18 lat

Wieczorem 24 grudnia federacja gimnastyczna brazylijskiego stanu Parana przekazała bardzo smutną informację. W wieku 18 lat po walce z chorobą nowotworową zmarła gimnastyczka artystyczna Isabelle Marciniak.

Mimo młodego wieku Marciniak miała na swoim koncie kilka sukcesów. W 2021 zajęła pierwsze miejsce na mistrzostwach Brazylii juniorek w wieloboju i zgarnęła złoto w układzie z piłką. Na tym samym czempionacie sięgnęła po srebrny medal w ćwiczeniach ze wstążką.

"W tej chwili żałoby łączymy się z jej rodziną, przyjaciółmi, kolegami z drużyny, trenerami i całą społecznością gimnastyczną. Niech jej historia, pasja do sportu i pamięć pozostaną żywe jako inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą w gimnastykę jako narzędzie rozwoju i transformacji człowieka" - napisano w komunikacie wcześniej wspomnianej federacji.

