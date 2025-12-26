Nie żyje znany piłkarski trener. "Straciliśmy jedną ze swoich ikonicznych postaci"

„Straciliśmy jedną ze swoich ikonicznych postaci. Nasz smutek jest ogromny, gdy wspominamy jego uśmiech, jego niepowtarzalny głos i błyskotliwy dowcip” – napisano w komunikacie Montpellier.

Gasset całą karierę piłkarską spędził w Montpellier (1975-85). Potem wielokrotnie wracał do rodzinnego miasta jako szkoleniowiec klubu, ostatnio w sezonie 2024/25, gdy zespół nie zdołał utrzymać się w ekstraklasie.

Trenował również inne francuskie kluby, w tym Saint-Etienne, Bordeaux oraz Olympique Marsylia. Był wieloletnim asystentem Laurenta Blanca, najpierw w Bordeaux, następnie w reprezentacji Francji (2010-12), a później w Paris Saint-Germain (2013-16).

Gasset prowadził reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej w Pucharze Narodów Afryki w 2023 roku, ale został zwolniony po fazie grupowej. Ostatecznie gospodarze, pod wodzą jego asystenta - Emerse Fae, wyszli z grupy z trzeciego miejsca i... wygrali cały turniej.

BS, PAP