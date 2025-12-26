Nie żyje znany piłkarski trener. "Straciliśmy jedną ze swoich ikonicznych postaci"

Piłka nożna

W piątek w wieku 72 lat zmarł Jean-Louis Gasset, piłkarz, a następnie wielokrotny trener Montpellier. Prowadził również inne kluby francuskie, a także reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej.

Piłkarz z piłką i trener gestykulujący na boisku.
fot. PAP
Zmarł Jean-Marc Gasset, wieloletni trener klubów francuskich

  • Jean-Louis Gasset spędził całą karierę piłkarską w Montpellier
  • Gasset wielokrotnie wracał do Montpellier jako szkoleniowiec klubu
  • Był trenerem innych francuskich klubów takich jak Saint-Etienne, Bordeaux i Olympique Marsylia
  • Pracował jako asystent Laurenta Blanca w Bordeaux, reprezentacji Francji i Paris Saint-Germain
  • Prowadził reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej w Pucharze Narodów Afryki 2023

„Straciliśmy jedną ze swoich ikonicznych postaci. Nasz smutek jest ogromny, gdy wspominamy jego uśmiech, jego niepowtarzalny głos i błyskotliwy dowcip” – napisano w komunikacie Montpellier.

 

Gasset całą karierę piłkarską spędził w Montpellier (1975-85). Potem wielokrotnie wracał do rodzinnego miasta jako szkoleniowiec klubu, ostatnio w sezonie 2024/25, gdy zespół nie zdołał utrzymać się w ekstraklasie.

 

Trenował również inne francuskie kluby, w tym Saint-Etienne, Bordeaux oraz Olympique Marsylia. Był wieloletnim asystentem Laurenta Blanca, najpierw w Bordeaux, następnie w reprezentacji Francji (2010-12), a później w Paris Saint-Germain (2013-16).

 

Gasset prowadził reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej w Pucharze Narodów Afryki w 2023 roku, ale został zwolniony po fazie grupowej. Ostatecznie gospodarze, pod wodzą jego asystenta - Emerse Fae, wyszli z grupy z trzeciego miejsca i... wygrali cały turniej. 

BS, PAP
