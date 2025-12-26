Niemcy rozpływają się nad polskim piłkarzem. Co za wyróżnienie
Kacper Potulski ma za sobą znakomite tygodnie. Jak się okazuje, na tym wcale nie koniec, gdyż dziennik "Kicker" postanowił go wyróżnić. Polak trafił do grona "18 niespodzianek tego sezonu Bundesligi".
"Kilka dni przed ukończeniem pełnoletności Kacper Potulski zadebiutował w Lidze Konferencji. W rundzie jesiennej zagrał również w Bundeslidze. W zremisowanym 2:2 meczu w Monachium, polski stoper, mając 18 lat i 56 dni, został drugim najmłodszym strzelcem dla FSV Mainz 05 w najwyższej lidze w Niemczech, po Nelsonie Weiperze. Co więcej, został też trzecim najmłodszym strzelcem w historii Bundesligi" - możemy przeczytać.
ZOBACZ TAKŻE: Papszun nie czekał zbyt długo. Dwóch piłkarzy na liście Legii
Poza naszym piłkarzem wyróżnieni zostali m.in. Lennart Karl z Bayernu Monachium, Yan Couto z Borussii Dortmund, Karim Coulibaly z Werderu Brema czy Christian Kofane z Bayeru Leverkusen. Potulski rozegrał w tym sezonie łącznie osiem meczów. Szansę na kolejny występ będzie miał 10 stycznia, kiedy FSV zmierzy się na wyjeździe z Unionem Berlin.
Po 15 rozegranych spotkaniach zespół Polaka zajmuje ostatnie miejsce w Bundeslidze, mając w dorobku osiem pkt. Do wyjścia ze strefy spadkowej traci sześć punktów.Przejdź na Polsatsport.pl