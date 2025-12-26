Niemcy rozpływają się nad polskim piłkarzem. Co za wyróżnienie

"Kilka dni przed ukończeniem pełnoletności Kacper Potulski zadebiutował w Lidze Konferencji. W rundzie jesiennej zagrał również w Bundeslidze. W zremisowanym 2:2 meczu w Monachium, polski stoper, mając 18 lat i 56 dni, został drugim najmłodszym strzelcem dla FSV Mainz 05 w najwyższej lidze w Niemczech, po Nelsonie Weiperze. Co więcej, został też trzecim najmłodszym strzelcem w historii Bundesligi" - możemy przeczytać.

Poza naszym piłkarzem wyróżnieni zostali m.in. Lennart Karl z Bayernu Monachium, Yan Couto z Borussii Dortmund, Karim Coulibaly z Werderu Brema czy Christian Kofane z Bayeru Leverkusen. Potulski rozegrał w tym sezonie łącznie osiem meczów. Szansę na kolejny występ będzie miał 10 stycznia, kiedy FSV zmierzy się na wyjeździe z Unionem Berlin.

Po 15 rozegranych spotkaniach zespół Polaka zajmuje ostatnie miejsce w Bundeslidze, mając w dorobku osiem pkt. Do wyjścia ze strefy spadkowej traci sześć punktów.