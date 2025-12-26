Puchar Spenglera. Wyniki meczów

W obecnej edycji Pucharu Spenglera występuje czeska Sparta Praga, IFK Helsinki z Finlandii, gra też Team Canada oraz dwa szwajcarskie kluby: HC Fribourg-Gotteron, który broni to trofeum oraz gospodarz turnieju - ekipa HC Davos. Stawkę uzupełnia zespół o nazwie U.S. Collegiate Selectes, którego skład oparty jest na studentach z Kanady i Stanów Zjednoczonych, grających w lidze uniwersyteckiej.

Zespół HC Fribourg-Gotteron w ubiegłorocznym finale 7:2 pokonał niemiecki Straubing Tigers, wygrywając po raz pierwszy Spengler Cup. Z kolei Sparta Praga wystąpi w Pucharze Spenglera po raz jedenasty, dwukrotnie zdobywając to trofeum (1962 i 1963 rok) i dwa razy grając w finale.

Dla IFK Helsinki to piąty występ w najstarszym turnieju klubowym na świecie, po wcześniejszych startach w latach 1994, 1995, 2004 i 2022 roku. Założony w 1897 roku IFK jest jednym z najstarszych klubów hokejowych w Europie i może pochwalić się siedmioma tytułami mistrza Finlandii, z których ostatni zdobył w 2011 roku.

Team Canada po raz pierwszy wystąpił w Davos w 1984 roku i od tego czasu szesnastokrotnie wygrywał ten prestiżowy turniej, a w kolejnych dziesięciu edycjach meldowali się w finale. Kadra tego zespołu opiera się głównie na zawodnikach kanadyjskich grających w czołowych klubach w Europie.

Tyle samo zwycięstw na swoim koncie mają gospodarze, ale należy pamiętać, że zespół HC Davos grał zdecydowanie częściej w tym turnieju niż Team Canada. Podczas ostatniego Pucharu Spenglera nie udało im się obronić tytułu i odnieść siedemnastego zwycięstwa. Gospodarze przegrali w półfinale z późniejszym triumfatorem, ekipą HC Fribourg-Gotteron.

Po raz pierwszy w turnieju Spengler Cup udział bierze drużyna US Collegiate Selects, złożona ze studentów grających w lidze uniwersyteckiej NCAA.

Tegoroczny turniej jest rozgrywany już po raz dziewięćdziesiąty siódmy. Dotychczas nie odbyło się tyko sześć edycji tych rozgrywek. W 2020 i 2021 roku zawody w Davos nie były rozgrywane ze względu na COVID-19. W 1956 roku rozegranie turnieju uniemożliwiły kwestie finansowe. Ponadto, w 1939 i 1940 roku Puchar Spenglera nie odbył się z powodu wybuchu II Wojny Światowej, a w 1949 roku na przeszkodzie stanęła napiętą sytuacja związana z zimną wojną.

Wyniki Pucharu Spenglera:

Piątek (26 grudnia):

HC Fribourg-Gotteron vs Sparta Praga 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

20:10 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: Team Canada vs U.S. Collagiate Selects



Sobota (27 grudnia):

15:05 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: IFK Helsinki vs przegrany z meczu HC Fribourg-Gotteron – Sparta Praga

20:10 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: HC Davos vs przegrany z meczu Team Canada – U.S. Collagiate Selects



Niedziela (28 grudnia):

15:05 Polsat Sport 3/Polsat Box Go: wygrany z meczu HC Fribourg-Gotteron – Sparta Praga vs IFK Helsinki

20:10 Polsat Sport 3/Polsat Box Go: wygrany z meczu Team Canada – U.S. Collagiate Selects vs HC Davos



Poniedziałek (29 grudnia):

15:05 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: I ćwierćfinał

20:10 Polsat Sport 2/Polsat Box Go: II ćwierćfinał



Wtorek (30 grudnia):

15:05 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: I półfinał

20:10 Polsat Sport 2/Polsat Box Go: II półfinał



Środa (31 grudnia):

12:05 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: finał

KN, Polsat Sport