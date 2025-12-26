Śmierć albo rekord. Wybór był prosty. "Lodowa dziewczyna" przesunęła granice ludzkiej wytrzymałości

Rekord w chilijskiej Patagonii



30 sierpnia 2025 roku Barbara Hernandez Huerta, znana jako Lodowa syrena, ustanowiła rekord Guinnessa w kategorii "Najdłuższy dystans w pływaniu w lodowatej wodzie (kobieta)". Chilijka przepłynęła 3,84 km w zbiorniku, który miał 4,53°C w Canal Senoret w Puerto Natales.

Co ciekawe, tabele hipotermii sugerują, że po maksymalnie 60 minutach w takiej temperaturze człowiek jest wyczerpany lub traci przytomność. Hernandez Huerta najwidoczniej jednak należy do kategorii osób, które nie do końca ufają statystykom.

Start nastąpił o 9:44 rano, a zakończenie o 10:50, co daje godzinę, 6 minut i 15 sekund. Temperatura powietrza wynosiła 0°C. Cała próba odbyła się przy wsparciu chilijskiej marynarki wojennej i urzędników portowych, a wyczyn został przeprowadzony zgodnie z wyjątkowo rygorystycznymi zasadami International Ice Swimming Association (IISA), które dopuszczają jedynie kostium kąpielowy, czepek i okulary.

Poprzednie osiągnięcia i ekstremalne dystanse



Hernandez ma na swoim koncie już cztery rekordy Guinnessa. Wcześniej zdobyła kategorię najdłuższego pływania w lodowatej wodzie - 2,5 km przepłynięte w Chile Bay na wybrzeżu Greenwich Island w Antarktyce 5 lutego 2023 roku. Dodatkowo pobiła rekord za najszybsze przepłynięcie mili przez Przełom Drake’a, osiągając wynik 15 minut i 3 sekundy. Dzięki przepłynięciu trzech mil morskich w ciągu 55 minut i 17 sekund została uznana przez World Open Water Swimming Association za pierwszą osobę, której taki wyczyn się udał.

Trening i mentalność kobiety ze stali



Barbara Hernandez trenuje w różnych warunkach. Od klasycznych basenów aż po wody otoczone lodowcami. Samo pływanie w wodzie poniżej 5°C wymaga nie tylko niesamowitej sprawności fizycznej, ale i mentalnej odporności. Każdy metr to walka z umysłem, który wprost błaga o powrót na ciepły brzeg.

Rekordzistka podkreśla, że kluczem jest trening mentalny, określenie swojego celu oraz zaakceptowanie strachu – trzeba go umiejętnie wykorzystać, by nie przesłonił determinacji i miłości do pływania.