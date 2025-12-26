SuperLega: Cisterna Volley - Sir Safety Perugia. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Cisterna Volley - Sir Safety Perugia to mecz 13. kolejki SuperLega. Relacja live i wynik na żywo meczu Cisterna Volley - Sir Safety Perugia na Polsatsport.pl.

Siatkarze Cisterna Volley nie mogą być zbytnio zadowoleni ze swoich występów w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. Po 12 spotkaniach mają na swoim koncie trzy zwycięstwa i dziewięć porażek, przez co plasują się w dolnej części tabeli. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Rok zmian, oczekiwań i nadziei. Jak wyglądał 2025 w wykonaniu polskich siatkarek?

 

Natomiast zawodnicy Sir Safety Perugia mają za sobą bardzo udany początek kampanii. Do tej pory przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę dziesięć razy, przegrywając zaledwie dwa spotkania. Kamil Semeniuk i spółka mają zatem okazję, by sięgnąć w tym sezonie po mistrzostwo Włoch.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Cisterna Volley - Sir Safety Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AA, Polsat Sport
