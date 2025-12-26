Tych sportowców już z nami nie ma. Ostatnie pożegnania, które łamały serca w 2025 roku

Janusz Koterwa (67 lat) – filar Zagłębia Sosnowiec

ZOBACZ TAKŻE: Żałoba w świecie sportu. Nie żyje polski medalista olimpijski



Były obrońca, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników w historii Zagłębia Sosnowiec. W Ekstraklasie rozegrał ponad 200 meczów, a swoją karierę budował w czasach, gdy klub należał do czołowych drużyn w kraju. Po zakończeniu gry angażował się w szkolenie młodzieży i wspierał lokalne inicjatywy sportowe, pozostając blisko środowiska, z którego wyrósł.

Artur Sękowski (40 lat) – kierowca, który żył rajdami



Jeden z bardziej aktywnych polskich kierowców regionalnych, startujący w licznych imprezach krajowych. Zginął w trakcie Rajdu Nyskiego, po wypadku na jednym z odcinków specjalnych. Był znany z odwagi, czystej jazdy i wieloletniego zaangażowania w rozwój motosportu na Dolnym Śląsku. W środowisku zostanie zapamiętany jako sportowiec oddany swojej pasji do samego końca.

Anna Walczak (54 lata) – siatkarka z pokolenia wojowniczek



Z Augusto Kalisz zdobyła dwukrotne mistrzostwo Polski i Puchar Polski, należąc do ważnych postaci w historii kaliskiej siatkówki. Jej kariera przypadła na czasy intensywnego rozwoju kobiecego sportu w kraju, a ona sama była znana z silnego charakteru, pracy zespołowej i regularnych występów na wysokim poziomie. Po zakończeniu zawodowej kariery prowadziła zajęcia sportowe dla młodzieży.

Aleksandr Dityatin (68 lat) – legenda gimnastyki



Jeden z najwybitniejszych gimnastyków w dziejach dyscypliny. Na igrzyskach w Moskwie w 1980 roku zdobył komplet ośmiu medali (w tym trzy złote), ustanawiając rekord, który został wyrównany dopiero w 2004 roku przez Michaela Phelpsa. Siedmiokrotny mistrz świata, wieloletni dominator w konkurencjach wielobojowych. Po karierze oddawał się szkoleniu młodych zawodników i działalności trenerskiej.

Rafał Wójcik (53) – wszechstronny olimpijczyk



Specjalizował się w średnich i długich dystansach, reprezentował Polskę w Sydney w 2000 roku. Startował w zawodach międzynarodowych i wielokrotnie zdobywał medal mistrzostw kraju. Był znany z wszechstronności, solidnego przygotowania i konsekwentnych treningów. Po latach rywalizacji pracował jako trener, pomagając rozwijać talenty młodych lekkoatletów.

Polsat Sport