Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios. Wynik meczu. Kto wygrał?
Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios, czyli... nietypowe starcie na koniec roku. Kto wygrał mecz Sabalenka - Kyrgios? Jaki był wynik meczu Sabalenka - Kyrgios?
Choć za pewne większość tenisowych kibiców nie do końca w to wierzyła, na koniec 2025 roku dojdzie do nietypowego starcia i kontynuacji "bitwy płci". Na korcie zmierzą się bowiem... Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios.
ZOBACZ TAKŻE: Oto mama Aryny Sabalenki. Podobne? (ZDJĘCIA)
O tym, że Sabalenka i Kyrgios mają się ze sobą zmierzyć, mówiło się od dłuższego czasu. Jak się okazało, tenisistka i tenisista faktycznie się ze sobą zmierzą - w niedzielę 28 grudnia zmierzą się w Dubaju.
Jak zmieniała się Aryna Sabalenka? Tak gwiazda tenisa wyglądała kiedyś (ZDJĘCIA)
Kto okaże się górą - liderka rankingu WTA czy kontrowersyjny Kyrgios?
Sabalenka - Kyrgios. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Sabalenka - Kyrgios poznamy w niedzielę 28 grudnia. O tym, kto wygrał mecz Sabalenka - Kyrgios, poinformujmy tuż po zakończeniu tego nietypowego starcia.Przejdź na Polsatsport.pl