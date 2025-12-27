Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios. Wynik meczu. Kto wygrał?

Tenis

Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios, czyli... nietypowe starcie na koniec roku. Kto wygrał mecz Sabalenka - Kyrgios? Jaki był wynik meczu Sabalenka - Kyrgios?

Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios zmierzą się w nietypowym meczu.
fot. PAP
Sabalenka - Kyrgios. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Sabalenka - Kyrgios?

Choć za pewne większość tenisowych kibiców nie do końca w to wierzyła, na koniec 2025 roku dojdzie do nietypowego starcia i kontynuacji "bitwy płci". Na korcie zmierzą się bowiem... Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios.

 

O tym, że Sabalenka i Kyrgios mają się ze sobą zmierzyć, mówiło się od dłuższego czasu. Jak się okazało, tenisistka i tenisista faktycznie się ze sobą zmierzą - w niedzielę 28 grudnia zmierzą się w Dubaju.

 

 

Kto okaże się górą - liderka rankingu WTA czy kontrowersyjny Kyrgios?

Sabalenka - Kyrgios. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Sabalenka - Kyrgios poznamy w niedzielę 28 grudnia. O tym, kto wygrał mecz Sabalenka - Kyrgios, poinformujmy tuż po zakończeniu tego nietypowego starcia.

