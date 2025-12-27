Coraz bliżej 1000! Kolejne gole Cristiano Ronaldo (WIDEO)

Piłka nożna

Portugalczyk Cristiano Ronaldo zdobył dwie bramki dla Al-Nassr w wygranym 3:0 meczu z Al-Okhdood w saudyjskiej ekstraklasie. Łącznie słynny piłkarz ma już na koncie 956 goli w bogatej karierze.

Portret Cristiano Ronaldo, piłkarza
fot. PAP
Cristiano Ronaldo zdobył dwa gole, prowadząc Al-Nassr do zwycięstwa

Oba trafienia 40-letni Ronaldo zaliczył w pierwszej połowie. Otworzył wynik w 31. minucie, strzelając z bliska po rzucie rożnym, a wynik podwyższył po efektownym uderzeniu piętą w doliczonym czasie tej części gry.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bolesna porażka Marciniaka. Wiemy, kto został najlepszym sędzią świata

 

Dorobek znakomitego Portugalczyka mógł być w sobotę jeszcze bardziej efektowny, ale w 65. minucie strzelony przez niego gol został anulowany z powodu spalonego.

 

W końcówce spotkania (90+4.) wynik ustalił jego rodak Joao Felix.

 

Obaj piłkarze znajdują się na czele klasyfikacji strzelców saudyjskiej ekstraklasy - po 12 goli. Natomiast ich drużyna jest liderem tabeli z kompletem 30 punktów, wyprzedzając o cztery Al-Hilal.

 

Al-Nassr został pierwszym zespołem w historii Saudi Pro League, który wygrał 10 pierwszych meczów w sezonie.

 

Ronaldo zbliża się do granicy tysiąca bramek w karierze. Obecnie, licząc wszystkie rozgrywki oraz występy w reprezentacji, zdobył 956, z czego 40 w mijającym roku.

Gole Cristiano Ronaldo:

BS, PAP
ARABIA SAUDYJSKACRISTIANO RONALDOPIŁKA NOŻNA
