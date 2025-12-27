Gąsienica-Daniel na dwunastym miejscu po pierwszym przejeździe

Zimowe

Maryna Gąsienica-Daniel zajmuje 12. miejsce po pierwszym przejeździe slalomu giganta w Semmering, zaliczanego do alpejskiego Pucharu Świata. Prowadzi Szwedka Sara Hector.

Narciarka zjeżdżająca po ośnieżonym stoku górskim.
Fot. PAP
Maryna Gąsienica-Daniel

Liderka ma 0,02 s przewagi nad Austriaczką Julią Scheib i 0,13 s nad reprezentującą Albanię Włoszką Larą Colturi. Polka była wolniejsza od Szwedki o 1,56 s.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świąteczna porażka liderów tabeli. Jak wyglądały pozostałe wyniki?

 

Liderka klasyfikacji generalnej Amerykanka Mikaela Shiffrin jest ósma - 1,16 s, natomiast prowadząca w klasyfikacji slalomu giganta Nowozelandka Alice Robinson miała niegroźny upadek i nie ukończyła zawodów.

 

Drugi przejazd planowany jest na godzinę 13:00.

PI, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MARYNA GĄSIENICA-DANIELNARCIARSTWO ALPEJSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Thomas Thurnbichler: Nie byłem pewny, czy Dawid Kubacki będzie chciał dalej to robić
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 