Gąsienica-Daniel na dwunastym miejscu po pierwszym przejeździe

Liderka ma 0,02 s przewagi nad Austriaczką Julią Scheib i 0,13 s nad reprezentującą Albanię Włoszką Larą Colturi. Polka była wolniejsza od Szwedki o 1,56 s.

Liderka klasyfikacji generalnej Amerykanka Mikaela Shiffrin jest ósma - 1,16 s, natomiast prowadząca w klasyfikacji slalomu giganta Nowozelandka Alice Robinson miała niegroźny upadek i nie ukończyła zawodów.

Drugi przejazd planowany jest na godzinę 13:00.

PI, PAP