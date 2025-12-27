Gąsienica-Daniel na dwunastym miejscu po pierwszym przejeździe
Maryna Gąsienica-Daniel zajmuje 12. miejsce po pierwszym przejeździe slalomu giganta w Semmering, zaliczanego do alpejskiego Pucharu Świata. Prowadzi Szwedka Sara Hector.
Maryna Gąsienica-Daniel
Liderka ma 0,02 s przewagi nad Austriaczką Julią Scheib i 0,13 s nad reprezentującą Albanię Włoszką Larą Colturi. Polka była wolniejsza od Szwedki o 1,56 s.
Liderka klasyfikacji generalnej Amerykanka Mikaela Shiffrin jest ósma - 1,16 s, natomiast prowadząca w klasyfikacji slalomu giganta Nowozelandka Alice Robinson miała niegroźny upadek i nie ukończyła zawodów.
Drugi przejazd planowany jest na godzinę 13:00.