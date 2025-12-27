Gdzie obejrzeć ostatnie Cafe Futbol w 2025 roku?

W ostatnim w tym roku magazynie Cafe Futbol gośćmi Przemysława Iwańczyka będą wybitni reprezentanci Polski Roman Kosecki i Tomasz Hajto, były obrońca m.in. Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław Marek Wasiluk oraz zastępca redaktora naczelnego Tygodnika „Piłka Nożna” Przemysław Pawlak.

Koniec roku to czas podsumowań i takich nie zabraknie w programie w wykonaniu reporterów Polsatu Sport.



Paweł Ślęzak przedstawi najważniejsze wydarzenia związane z reprezentacją Polski. Kończący się rok upłynął pod znakiem eliminacji MŚ 2026 i był dla naszej kadry pełen trudnych chwil i dramatycznych zawirowań, które doprowadziły m.in. do zmiany na stanowisku selekcjonera.

Z kolei Damian Domitrz zaprezentuje historyczny i pełen sukcesów udział polskich klubów w Lidze Konferencji UEFA, w której wiosną Legia i Jagiellonia zatrzymały się dopiero w ćwierćfinale, a wielki finał rozegrany we Wrocławiu uznaje się jako jeden z najlepszych w historii tych rozgrywek.

Ostatni w tym roku, a także przed przerwą zimową, magazyn Cafe Futbol na żywo o 11:00 w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.



