Gdzie oglądać wydanie specjalne Zimowego Magazynu Olimpijskiego?

Zimowe

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej w naszym zimowym studiu będą szef polskiej misji olimpijskiej i dyrektor sportowy PZŁS - Konrad Niedźwiedzki oraz dziennikarze - Michał Białoński i Krzysztof Rawa. Wirtualnie dołączy też do nas prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego - Magdalena Tascher. Zimowy Magazyn Olimpijski w niedzielę o 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Grafika z napisem "Zimowy Magazyn Olimpijski" na tle zaśnieżonych gór.
Fot. Polsat Sport
Zimowy Magazyn Olimpijski podsumuje rok w sportach zimowych.

Turniej Czterech Skoczni Turniejem Czterech Skoczni, ale najważniejszym tematem specjalnego, dwugodzinnego wydania "Zimowego Magazynu Olimpijskiego" będzie rok w sportach zimowych. Rok a nawet... więcej. W programie podsumujemy bowiem całą poprzednią zimę i początek obecnej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Semirunnij zaskoczony swoim rekordem. "Nie spodziewałem się, że będzie tak szybko"

 

W minionym sezonie nasi reprezentanci w dyscyplinach olimpijskich wywalczyli 33 medale MŚ, ME oraz Pucharu Świata i World Touru. 18 - to dorobek łyżwiarstwa szybkiego na długim torze, 8 - na krótkim, 6 - snowboardu i 1 - skoków narciarskich. Podczas trwającego, olimpijskiego sezonu cieszyliśmy się na razie z trzynastu medali. Prym ponownie wiedzie łyżwiarstwo szybkie (10 podiów na długim torze i 2 na krótkim) a honor pozostałych sportów zimowych ponownie ratuje snowboardzistka alpejska - Aleksandra Król-Walas.  

 

Brązowa medalistka tegorocznych MŚ w Szwajcarii osobiście opowie o swoich sukcesach. Marta Ćwiertniewicz połączy się również z Damianem Żurkiem, który w tym sezonie aż 6 razy wskoczył już na podium Pucharu Świata w panczenach oraz trenerem reprezentacji Polski juniorów w curlingu i komentatorem Polsatu Sport - Maciejem Cesarzem, który podsumuje przełomowy rok dla tej dyscypliny w naszym kraju.

 

A na koniec wrócimy do 25-lecia, które w tym roku obchodzi Polsat Sport.

 

Zimowy Magazyn Olimpijski w niedzielę o 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport
ZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026ZIMOWY MAGAZYN OLIMPIJSKI
