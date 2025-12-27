Jakie są zasady meczu Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios?

Tenis

Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios zmierzą się w tenisowym spotkaniu. Jakie są zasady meczu Sabalenka - Kyrgios? Do ilu setów grają Sabalenka i Kyrgios?

Aryna Sabalenka w białym topie na tle świątecznej choinki.
fot. PAP
Sabalenka - Kyrgios. Zasady. Ile setów?

W niedzielę w Dubaju dojdzie do pokazowego meczu, w którym liderka światowego rankingu Aryna Sabelenka zmierzy się z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem. 

 

Zmagający się od dłuższego czasu z kłopotami zdrowotnymi Australijczyk, finalista Wimbledonu 2022, nie rozegrał oficjalnego meczu od marca, ale ostatnio zwrócił na siebie uwagę kontrowersyjnymi opiniami. Na korcie też zawsze słynął z wybuchowego charakteru.

Oboje grający będą mieć do dyspozycji jeden serwis, a mecz będzie rozgrywany do dwóch wygranych setów.

 

Gdyby doszło do tie-breaka w trzeciej, decydującej partii, to będzie on rozgrywany do 10 punktów.

BS, PAP
