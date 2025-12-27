Kubica podsumował 2025 rok. Ujawnił, jakie ma plany

Podsumowując sezon 2025, Kubica zauważył, że nie był on wyłącznie pozytywny i pełen sukcesów.

- Z punktu widzenia papieru, to oczywiście wygrywając Le Mans myślę, że osiągnęliśmy szczyt, jeśli chodzi o wyścigi długodystansowe, bo nie ma nic ważniejszego w tej kategorii. Jest to naprawdę duże osiągnięcie. Szczególnie, że zrobiliśmy to w aucie niefabrycznym i tak naprawdę szanse zawsze są, ale realistycznie patrząc, to było naprawdę trudne zadanie. Jest jednak pewien niedosyt z zakończenia sezonu na drugim miejscu w mistrzostwach świata - ocenił krakowianin.

- Z drugiej strony patrząc naprawdę realistycznie na to, co mogliśmy zrobić i jakie mieliśmy szanse, to myślę, że wyciągnęliśmy maksimum. Oczywiście, były wyścigi, gdzie mogliśmy coś zrobić lepiej. Ogólnie musimy być jednak dumni z tego, co nam się udało. Ten, kto mnie zna, wie dobrze, że ja praktycznie nigdy nie jestem w pełni usatysfakcjonowany. W tym roku jednak dla mnie Le Mans to jest coś naprawdę wyjątkowego. Oczywiście chciałbym zdobyć tytuł mistrza świata, ale z naszej strony zrobiliśmy naprawdę dużo - dodał.

Były kierowca Formuły 1 przyznał, że był to dla niego wymagający rok.

- Zapamiętam ten sezon jako trudny, ale jeśli chodzi o jazdę, to był naprawdę bardzo pozytywny rok - zaznaczył najlepszy polski kierowca wyścigowy.

Nie wie jeszcze, w jakim zespole będzie jeździł w kolejnym sezonie.

- Jesteśmy w fazie rozmów. Tak naprawdę dużo zależy ode mnie. Chciałem zakończyć sezon i dopiero wtedy podjąć decyzję, której jeszcze nie mam. W głowie rodzą mi się pewne rzeczy, ale zobaczymy. Jeszcze mam trochę czasu i chcę podjąć decyzję, co do której będę w 100 proc. przekonany, że to ta właściwa - podkreślił Kubica.

Zaznaczył, że nie stawia sobie konkretnych celów na kolejny rok, chce po prostu być zadowolony z tego, co pokazał na torze.

- Kiedy zacząłem starty w wyścigach długodystansowych w 2021 roku, to naturalnym celem było wygranie Le Mans. I to osiągnąłem. Celem sportowym na kolejny sezon oczywiście byłoby powtórzenie tego zwycięstwa, ale ja jeżdżę głównie ze względu na pasję. To jest też oczywiście moja praca i cieszę się, że mam tę możliwość, ale jeżdżę dla pasji i jestem osobą, która jedzie na tor, żeby wykonać dobrze swoją pracę. Chcę wrócić do domu usatysfakcjonowany, szczęśliwy i świadomy tego, że zrobiliśmy maksimum - przyznał.

2025 rok był bardzo dobry dla polskiego motorsportu. Kubica wygrał Le Mans, Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem (Skoda Fabia RS Rally2) zdobyli tytuł rajdowych mistrzów Europy, a 21-letni Roman Biliński dostał się do francuskiego zespołu DAMS Lucas Oil i w 2026 roku będzie startował w wyścigach Formuły 2, bezpośrednim zapleczu elitarnej Formuły 1.

- Polski motorsport na pewno rośnie. Jest podstawowa zasada, że im więcej kierowców, tym mamy większe szanse. W 1998 roku, kiedy ja wyjeżdżałem na starty międzynarodowe jako kilkukrotny mistrz Polski, byłem tak naprawdę jedyny. Pojawiali się inni kierowcy kartingowi, ale to było bardzo okazjonalne. Teraz, gdy spojrzymy na karting, Polska jest jednym z krajów mających najwięcej reprezentantów i to jest bardzo budujące. Czy te sukcesy zawsze będą? Tego nie wiem, ale dużo się zmieniło na lepsze - ocenił krakowianin.

- Szkoda nadal, że jednak ten polski karting nie jest aż tak bardzo rozwinięty. Jest to jednak trudne, ponieważ są potrzebne duże pieniądze. To nie są inne sporty, gdzie jest dużo łatwiejszy dostęp, np. do boisk czy kortów tenisowych. Karting jest naprawdę skomplikowany logistycznie i budżetowo. Tak jak jednak pokazało ostatnie 20 lat, jest coraz lepiej, jest coraz więcej kartingowców i radzą sobie coraz lepiej na arenie międzynarodowej - podsumował Kubica.

HP, PAP